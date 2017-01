Sternsinger besuchen Seniorenheim Als die Heiligen Drei Könige besuchten Kinder Familien und Firmen im Müglitztal. Sie sammelten Geld für einen guten Zweck.

Die Sternsinger aus Glashütte waren in den letzten Tagen viel unterwegs. Auch das Seniorenheim in Glashütte stand auf dem Besuchsprogramm. © Foto: Pfarrgemeinde

In den letzten Tagen waren wieder die Sternsinger im Müglitztal unterwegs. Das Wetter war nicht auf ihrer Seite, wie Mitorganisatorin Martina Krüger berichtet. In Schlottwitz und Bärenstein regnete es bei drei Grad plus, in Dittersdorf schien zwar die Sonne, doch es war bitterlich kalt. Und in Glashütte und Reinhardtsgrimma fiel Schnee, als die Kinder von Haus zu Haus zogen. Am letzten Tag ihrer Aktion fegte Sturmtief Axel durch die Kernstadt.

Die zum Teil widerlichen Wetterbedingungen schreckten die Kinder aber nicht ab, an der diesjährigen Sternsinger-Aktion „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ teilzunehmen. Bevor die Kinder, gekleidet als die Heiligen Drei Könige, durch die Städte und Dörfer zogen, beschäftigten sie sich mit dem diesjährigen Thema, in dessen Mittelpunkt die Region Turkana in Kenia steht. Dort herrscht ein gravierender Wassermangel. „Die Kinder konnten dabei auch erfahren, wie unsere Lebensweise die Lebensbedingungen in anderen Regionen unserer Erde beeinflusst und was es heißt, wenn ein zehnjähriges Mädchen wie Aweet fünfmal am Tag eine halbe Stunde zur Wasserstelle laufen muss, um für ihre Familie Wasser zu holen“, erzählt Frau Krüger. Mit diesem Wissen zogen die Kinder in Begleitung der Organisatoren los, sie sangen Lieder und schrieben an unzählige Türen den Segensspruch „20*C+M+B+17“. Dieser wird von vielen als Abkürzung der Namen der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet. Er steht aber für die drei lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“. Übersetzt heißt das „Christus segne dieses Haus“.

Wie in den Vorjahren schauten die Kinder der evangelischen und katholischen Kirche nicht nur bei Paaren, Familien und Alleinstehenden vorbei, sondern auch bei den Firmen im Stadtgebiet. Zum ersten Mal brachten sie den Segen auch in die Seniorenheime Bärenstein und Glashütte, erzählt Martina Krüger. In beiden Häusern erfreuten sie die Besucher mit ihrem Gesang.

„Am Ende konnten wir mehr als 1 100 Euro an Spenden sammeln“, sagt Frau Krüger. Die kommen jetzt den armen Kindern zugute. Höhepunkt der diesjährigen Sternsingeraktion war der Besuch beim Sternsingerempfang der Dresdner Staatskanzlei. „Zusammen mit circa 200 Sternsingern aus ganz Sachsen wurden wir von Ministerpräsident Stanislaw Tillich empfangen.“ Die Sternsinger überbrachten ihm und seinen Mitarbeitern den Gruß auf Suaheli „Mungu awabariki njumba’i“, auf Deutsch: „Gott segne dieses Haus“. (SZ/mb)

