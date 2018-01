Sternsinger bei der SZ und beim Ministerpräsidenten Sie singen gegen Kinderarbeit und bringen den Segen für Haus: Die Heiligen Drei Könige erfreuen derzeit Familien und Betriebe.

Jakob, Julian, Maurice, Nora und Elisa besuchten als Sternsinger mit Michael Bergk die SZ-Redaktion – wie jedes Jahr. © Kristin Richter

Großenhain. Julian und Jakob gehen in die erste Klasse und laufen zum ersten Mal mit. Den beiden Großenhainer Christenlehre-Kindern fällt es noch schwer, die Bürde eines Königs zu tragen. Zwar stehen ihnen ihr bunter Umhang und die goldene Krone. Auch ihr Sprüchlein können sie gut aufsagen. Doch lange Geduld haben die beiden kleinen Jungs noch nicht.

Dafür wissen die Größeren und Betreuer Michael Bergk, worauf es ankommt: Als eine von derzeit drei Gruppen bringen die Sternsinger in Großenhain den Segensspruch C+M+B 2018 per Aufkleber oder Kreide in die Häuser. Die drei Buchstaben stehen nicht nur für die Königsnamen Caspar, Melchior und Balthasar, sondern auch für „Christus segne dieses Haus“ in lateinischer Form.

Die Sternsinger verbinden ihre Aktion mit Informationen über Kinderarbeit – in Indien und weltweit. „Zu viele Kinder auf der Erde schuften für ihr täglich Brot“, singt Gemeindepädagoge Bergk mit seinen Begleitern. In der Vorbereitung der Sternsingeraktion seit November sahen die Christenlehre-Schüler einen Film über Indien, wo gezeigt wird, wie Kinder dort in der Landwirtschaft oder beim Teppichweben arbeiten müssen, statt zur Schule zu gehen. Und das, obwohl Kinderarbeit per Gesetz in Indien quasi schon 12 Jahre verboten ist. Es trifft vor allem die niedrigsten Kasten, zu denen auch die Christen gehören, sagt Michael Berg.

Auch ein Plakat haben die Kinder dazu gestaltet. Dann verteilen sie traditionell ihre Gaben Weihrauch, Myrrhe und Gold – sprich eine Räucherkerze, einen Teebeutel und in Goldpapier gewickelte Schokolade. Kleine sternförmige Kerzenhalter aus Pappe wurden von ihnen gebastelt. Dankbar nehmen die Kinder Spenden dafür an. „Im Vorjahr sammelten die Sternsinger bundesweit 45,3 Millionen Euro, die in 2168 Projekte weltweit investiert werden konnten“, liest die 13-jährige Elisa vor. In Großenhain, so Michael Bergk, werden auch jährlich 3000 bis 4000 Euro gesammelt.

Wegen des guten Rufs der Großenhainer Sternsinger dürfen jedes Jahr sechs Sechstklässler als Auszeichnung mit zur Sternsingeraktion in die Dresdner Staatskanzlei. Das war vorigen Freitag (SZ berichtete). Für langjährige Sternsinger sei das ein besonderer Ansporn, heißt es. Die Größeren begreifen schon, welches Gewicht das alljährliche Dreikönigssingen in Deutschland hat.

Bis Sonntag sind die Sternsinger in Großenhain noch unterwegs. Dann findet der Abschluss in der katholischen Kirche statt. Es gibt bis dahin viele Einladungen, so dass die kleinen Könige im Vorjahr gar nicht alle Adressen aufsuchen konnten. Als sie dieser Tage im Rathaus und im CDU-Büro waren, saßen Sternsinger sogar erschöpft auf dem Fußboden. Das jedenfalls zeigt ein Foto.

