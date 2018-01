Sternsinger-Aktion eröffnet In Schönborn feierten Gläubige auf besonders stimmungsvolle Art. Mit dabei waren Katholiken und Protestanten.

Im Schafstall zu Schönborn fand die Eröffnung der Sternsingeraktion statt. © Bernd Goldammer

Schönborn. In Deutschland sind die Sternsinger unterwegs. Freitagabend wurden die drei Weisen aus dem Morgenland Caspar, Melchior und Balthasar auch im Rödertal gesichtet. Im Schafstall von Schönborn, auf dem Hof der Familie Winter kamen katholische und evangelische Christen zusammen. Singend, betend und erzählend bekennen sie hier ihre christliche Gemeinsamkeit.

Christoph Eichler, der Pfarrer der katolischen Radeberger Kirchgemeinde hielt hier traditionsgemäß die Messe, in der auch die Sorgen vieler Menschen über die aktuelle Situation im Lande angesprochen wurde. So, wie das hier schon immer zu erleben ist. Danach gab es noch ein Zusammensein in der Küche der Familie Winter. Am Sonnabend waren dann die Sternsinger auf den Straßen von Langebrück, Ottendorf und anderswo zu sehen. Zuvor hatten sie sich in der Filialkirche „Heiliger Josef der Werkmann“ in Ottendorf-Okrilla wundervoll kostümiert und musikalisch für die bevorstehende Aufgabe eingestellt.

Spenden gehen nach Kuba

Danach schwärmten sie zu den Gläubigen der Ottendorfer Region aus. Meistens wurden die gut gelaunten Kinder bereits erwartet. Denn wo sie hinkamen, sangen und beteten sie. Sie sprachen mit den Menschen über die ganz besondere Kindertagesstätte in Kubas Hauptstadt Havanna. Denn in diese kirchliche Einrichtung fließt das gesammelte Geld. Wie zu erfahren war, geht es in dieser kirchlichen Einrichtung darum, alleinstehenden Müttern eine Ausbildung oder eine berufliche Entwicklung zu ermöglichen, in dem eine gute Tagesbetreuung der Kinder kostenlos abgesichert wird. Das erhöht nicht nur die Chancen der Mütter. Auch die Kinder erhalten in dieser Zeit eine fördernde Betreuung.

Die meisten Spender im Ottendorfer- und Radeberger Umland kennen diese Aktion schon. Deshalb unterstützen sie das Anliegen. Sie spenden meistens sehr großzügig. Vor dem Gehen hinterlassen die Kinder dann den Segen „20+C+M+B+18“ über der Eingangstür der besuchten Häuser. Diese Buchstaben stehen für die Bitte „Christus segne dieses Haus“. Den Beteiligten in der Ottendorfer Kirche war die Freude an der gemeinsamen Aktion deutlich anzumerken. Helfen zu können ist wunderbar. Dieser ökumenische Zusammenhalt war der Kraftquell dieses Tages. Die Stärke dieser Aktion liegt darin, dass Gemeinsamkeiten betont werden.

