Sternsingen mit Rekorderlös Die Aktion der katholischen Kinder und Jugendlichen bringt in Königsbrück und Schwepnitz Segen für einen guten Zweck.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Sternsingergruppe der Gemeinde Kreuz Erhöhung Königsbrück war am Sonnabend auch bei Augenoptiker Hörig in Königsbrück freundlich empfangen worden. © Christina Jentsch Eine Sternsingergruppe der Gemeinde Kreuz Erhöhung Königsbrück war am Sonnabend auch bei Augenoptiker Hörig in Königsbrück freundlich empfangen worden.

Die Sammelaktion brachte auch den römisch-katholischen Segen C+M+B für 2018 in die Häuser. Hier sehen wir Melanie Schäfer als einen der Drei Heiligen Könige.

Königsbrück. Am vergangenen Sonnabend waren die Sternsinger in drei Gruppen in Königsbrück, Laußnitz und Umgebung unterwegs, um Geschäften und Privathaushalten einen Besuch abzustatten. Sie wurden schon erwartet, um die Häuser mit dem Segen C+M+B für das Jahr 2018 zu versehen. Sechs Erwachsene begleiteten die 13 Mädchen und Jungen, und bereits zum dritten Mal war auch im Raum Schwepnitz eine eigene Sternsingergruppe zugange. Der Erfolg der Aktion spricht für sich: Am Ende standen genau 1 999,82 Euro auf der Spendenliste, der höchste Betrag, der im Raum Königsbrück jemals erzielt wurde. Organisatorin Grit Mocker: „Überall sind die Kinder sehr freundlich begrüßt worden. Für ihre Bereitschaft, im Winter von Tür zu Tür zu ziehen, um anderen Kindern zu helfen, gab es so manche Süßigkeit und viel Lob.“ Man bedanke sich bei allen, die die Aktion zu einem solchen Erfolg werden ließen.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ Damit wird daran erinnert, dass weltweit mehr als 150 Millionen Mädchen und Jungen arbeiten müssen und Indien das Land mit der verbreitetsten Kinderarbeit ist. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start im Jahre 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. 300 000 Mädchen und Jungen in ganz Deutschland sind Jahr für Jahr als Sternsinger unterwegs.

Das Sternsingen fand auch wieder in der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena in Kamenz statt, die mit der Gemeinde Kreuz Erhöhung Königsbrück eng verbunden ist. In Kamenz, Elstra und Cunnersdorf wurde bis Dienstagmittag ein Spendenerlös von genau 2 712,41 Euro ersungen, wobei auch hier noch mit weiteren Zuwendungen für die Aktion zu rechnen ist, wie es heißt. (SZ)

