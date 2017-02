Sternschnuppen überm Müglitztal In diesem Jahr gibt es drei Meteorenströme. Einer wird besonders gut zu beobachten sein.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Perseidenstrom wird auch in diesem Jahr in der Nacht vom 12. auf dem 13. August am Sternenhimmel zu sehen sein, allerdings nicht so gut. © Archivfoto: dpa/Matthias Balk Der Perseidenstrom wird auch in diesem Jahr in der Nacht vom 12. auf dem 13. August am Sternenhimmel zu sehen sein, allerdings nicht so gut.

Der Jupiter mit Mond Io – aufgenommen in der Sternwarte.

So zeigt sich der Saturn im Fernrohr der Glashütter Sternwarte.

Jörg Klein (46) ist Hobbyastronom. Der Glashütter bietet nach Absprache Führungen in der Wempe-Sternwarte an.

Der Sternenhimmel hat auch in diesem Jahr einiges zu bieten. Das sagt Hobbyastronom Jörg Klein. Er lädt in der Glashütter Sternwarte zu Führungen ein, die vor allem kurz nach Neumond spannend sind. Dann ist der Erdtrabant als Sichel zu sehen und strahlt nicht so hell, sagt der 46-Jährige. Viele andere, schwächer flimmernde Himmelskörper sind bei Vollmond nämlich nicht zu sehen, ergänzt er.

„Die ganz großen astronomischen Höhepunkte in diesem Jahr gibt es zwar nicht, weil weder eine Sonnenfinsternis ansteht noch ein Komet erwartet wird“, sagt er. Dennoch gibt es Interessantes am Himmel zu entdecken. Im ersten Halbjahr sind es vor allem die Planeten. „Während der Mars in den kommenden Wochen eher unscheinbar und winzig ist, wird die Venus noch bis Mitte März als Abendstern gut zu sehen sein“, sagt Jörg Klein. Auch der Jupiter mit seinen vielen Monden ist ein interessanter Fixpunkt am Sternenhimmel, gegenwärtig aber erst nach Mitternacht. „Ende März wird er zusammen mit seinen vier großen Monden – den sogenannten Galileischen Monden – bereits ab 22 Uhr am Himmel auftauchen.“ Ein besonderes Ereignis für Astronomen sei, wenn die Monde Schatten auf den Jupiter werfen. Das sei dann eine Art Sonnenfinsternis auf dem Jupiter, erklärt der Hobbyastronom.

Der andere große Planet, der Saturn, steht in diesem Jahr sehr niedrig am Horizont. Er ist sehr flimmrig und deshalb kein so tolles Beobachtungsobjekt.

Etwas spannender wird es in der zweiten Jahreshälfte. Am 7. August wird es eine partielle Kernschattenfinsternis auf unserem Mond geben. Dabei taucht ein Teil des Mondes in den Kernschatten der Erde ein. Der Erdschatten wird auf der Mondoberfläche als Kreisbogen sichtbar. Das Spektakel kann zwischen 20.30 und 23 Uhr beobachtet werden, berichtet Klein. Bei freiem Himmel werde das von den Anhöhen, von denen man einen guten Blick auf den Osten und Südosten des Himmels hat, gut zu sehen sein. Da sowohl auf der Cunnersdorfer Kalkhöhe als auch an der Sternwarte an dieser Seite Bäume stehen, mache es allerdings wenig Sinn, sich hier zu positionieren, sagt Jörg Klein. Er werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Dittersdorfer Höhe sitzen.

Ein paar Tage nach der partiellen Mondfinsternis wird der Erste von drei größeren Sternschnuppenströmen zu sehen sein, der Perseidenstrom. Dieser wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August am Himmel auftauchen. „Bis 23 Uhr werden die Sternschnuppen gut zu sehen sein“, sagt der Hobbyastronom. Dann geht der Mond auf, der ein Siebenachtel- und damit fast ein Vollmond ist. Von den durchschnittlich 100 Meteoren, die in dieser Nacht pro Stunde aufleuchten, wird der Beobachter nichts mehr sehen, weil der Mond dafür einfach zu hell ist.

Ein paar Wochen später, in der Nacht vom 17. auf den 18 November, stehen die Chancen schon besser. Dann wird der Meteorstrom der Leoniden den Sternenhimmel beherrschen. Diese Sternschnuppen sind hell und sehr schnell. Allerdings sind sie auch sehr selten. Klein rechnet damit, dass etwa 20 Meteore pro Stunde am Himmel aufleuchten werden. Wesentlich mehr Erfolg werden die Beobachter in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember haben. Dann sind die Geminiden dran. „Das ist der stärkste Meteorstrom des Jahres. Hier wird man nicht lange warten müssen, um eine Sternschnuppe zu entdecken“, sagt Klein. Idealerweise sollte man sich in so einer Nacht ganz entspannt auf eine Liege legen und dann in Ruhe den Sternhimmel beobachten, rät Jörg Klein.

Der Hobbyastronom hat noch mehr Tipps. Die möchte er gern am Astronomischen Tag weitergeben. Der fällt auf den 25. März. Jörg Klein wird an diesem Tag in der Sternwarte sein. Diese kann auch in diesem Jahr kostenfrei besucht werden. Es gibt nur eine Bedingung: Die Interessierten müssen sich mit Jörg Klein in Verbindung setzen und einen Termin vereinbaren.

Kontakt: Jörg Klein, Tel. 0151 27162833

