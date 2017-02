Sternplatz zwischen Denkmal und Freizeitspaß Die Stadt will das Areal umgestalten. Noch ist unklar, ob es für Sport und Spiel genutzt werden darf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Derzeit wird die Fläche am Sternplatz gegenüber der Herkuleskeule eher als Abkürzung genutzt. Nun soll der Park attraktiver werden. Stadtplaner und Denkmalschützer diskutieren darüber. Dabei geht es auch darum die Fläche zu beleben. © René Meini Derzeit wird die Fläche am Sternplatz gegenüber der Herkuleskeule eher als Abkürzung genutzt. Nun soll der Park attraktiver werden. Stadtplaner und Denkmalschützer diskutieren darüber. Dabei geht es auch darum die Fläche zu beleben.

Diese Variante haben die Stadtplaner nach mehreren Abstimmungen mit den Denkmalschützern erarbeitet. Zustimmung gibt es dafür aber noch nicht.

Derzeit wird die Rasenfläche am Sternplatz kaum als Park wahrgenommen. An beiden Seiten befinden sich Baumgruppen und Büsche, unter denen kein Grün mehr wächst. Die dunklen Bereiche werden oft als Pullerecken benutzt. Auf der linken Seite vor dem markanten Gebäude am Sternplatz 7 befindet sich eine Sandsteinstatue, es gibt einige Sitzbänke. Nun will die Stadt das Areal attraktiver gestalten. Erste Planungen für die Umgestaltung des Parks gab es schon 1994. Seit 2015 haben sich Dresdens Stadtplaner erneut mit der Fläche befasst und nun drei Varianten dafür vorgestellt.

Der Knackpunkt: Während das Stadtplanungsamt auf dem zentral gelegenen Platz vor allem ein Freizeitangebot für die Dresdner schaffen will, pochen Denkmalschützer auf den historischen Charakter der Anlage. Der kleine Park wurde Ende der 1920er-Jahre als Vorplatz zum dahinterliegenden Gebäude angelegt. Das von 1928 bis 1930 errichtete Haus mit Jugendstilelementen überstand die Bombenangriffe 1945 weitgehend unbeschadet, andere waren indes zerstört. In den Sechzigerjahren wurden rund um den Platz neue Gebäude im Stil der Nachkriegsmoderne gebaut – darunter auch der Komplex mit Wohngebietsgaststätte und dem Kabarett Herkuleskeule auf der nordwestlichen Seite des Sternplatzes. 1994 wollten die Denkmalpfleger die Anlage als Rondell mit sandgeschlämmten Gehwegen und Sitzbänken gestalten – also als klassischen Park zum Spazieren und Verweilen. Heute sehen die Pläne ein wenig anders aus.

So soll ein Spielplatz für den Dresdner Nachwuchs entstehen, ein Teil der Rasenflächen könnte als Ruhewiese oder für sportliche Aktivitäten genutzt werden. Mit der Auswahl der Bäume wollen die Stadtplaner an jene Zeit erinnern, als Anfang des 19. Jahrhunderts an dieser Stelle das Dorf Poppitz vor der Dresdner Stadtmauer lag. Verschiedene Obstbäume sollen den dörflichen Charakter widerspiegeln. In einer ersten Variante war im Mittelteil außerdem ein Wasserbecken vorgesehen, das sich im mittleren Bereich zwischen Annenstraße und Sternplatz erstreckt und damit an den ehemaligen Weißeritzmühlgraben erinnert. Hockerbänke in Form von Stelen sollten als Reminiszenz an die Grabsteine des zweiten Annenfriedhofes aufgestellt werden. Dieser Friedhof diente von 1712 bis 1914 auf dem Areal des heutigen Sternplatzes als Begräbnisstätte.

Weil das Denkmalamt das Wasserbecken als zu tiefen Eingriff in die Parkanlage sieht, wurde noch einmal eine neue Variante der Parkgestaltung erarbeitet. Demnach soll der Teil entlang der Annenstraße so erhalten bleiben. Freizeitangebote wie Spiel-, Sport- und Ruheflächen, ein Kletternetz und auch ein Trinkbrunnen sind im rückwärtigen Bereich an Josephinenstraße und Sternplatz geplant.

Kein Platz für Grillfreunde

Zudem sollen drei Wege durch die Anlage führen. Ein zunächst angedachter Grillplatz wurde in den neuen Plänen wieder gestrichen. Dafür sollen Fliederbüsche und Eichen gepflanzt werden, an der Maternistraße bleiben einige der Bestandbäume erhalten. Im Ortsbeirat Altstadt bekam diese Variante große Zustimmung. Allerdings wurden die frei stehenden Bänke kritisiert, auf denen der Parkbesucher der Sonne ausgesetzt wäre und diese Sitzgelegenheiten folglich wohl kaum nutzen würden. Die Sandsteinplastik wird dem Park in jedem Fall erhalten bleiben und soll in einem kleinen Rondell an der Josephinenstraße wieder aufgestellt werden.

Derzeit warten die Stadtplaner auf eine neue Abstimmung mit den Denkmalschützern. Finanziert wird die Umgestaltung aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost. Rund 500 000 Euro stehen zur Verfügung.

zur Startseite