Sternetag im Buchladen Bei Comenius kann man heute Herrnhuter Sterne basteln. Alternativen sind im sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Ja, auch Kinder bekommen einen Herrnhuter Stern hin – mit ein klein wenig Hilfe. © Jan Gutzeit/Herrnhuter Sterne

Die Görlitzer Comenius-Buchhandlung in der Steinstraße lädt am Sonnabend gemeinsam mit der Herrnhuter Sternemanufaktur zum Sternetag ein. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Herrnhuter Sterne: Eine Sternebastlerin aus Herrnhut klebt und bastelt ab 12 Uhr Sterne mit Kindern und Erwachsenen. Das notwendige Material – Bastlersterne aus Kunststoff inclusive Kleber und Beleuchtungsset – gibt es direkt in der Buchhandlung zu kaufen, an diesem Tag mit Rabatt, der auf das komplette Sternesortiment und den limitierten Jahresstern in Türkis gewährt wird. Kinder mit hinreichendem Geschick sollten die Aufgabe ab dem Grundschulalter lösen können und so vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für Opa und Oma selbst basteln können.

Passend zum Anlass hat die Buchhandlung den ersten Band der neuen Herrnhuter Kinderbuchreihe „Emmi und Jonas als Sternekinder“ im Angebot, der für Vorschulkinder zum Vorlesen und für Grundschüler zum Selbstlesen geeignet ist. In dem Buch basteln Emmi und Jonas gemeinsam mit Opa etwas ganz Besonderes für die Weihnachtsaufführung in der Schule. Es wird spannend, ob alles rechtzeitig fertig wird.

Die Görlitzer Comenius-Buchhandlung und der Herrnhuter Sterne GmbH werden beide von der Evangelischen Brüderunität Herrnhut betrieben. Den Sternetag in Görlitz gibt es seit einigen Jahren.

