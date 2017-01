Sternensingergeld für Tansania Die 225 Euro, die die Stolpener Kinder sammelten, sind für Entwicklungsprojekte gedacht.

Die Vorschulkinder aus der Kindertagstätte „Kleine Weltendecker“ aus dem Gogelmosch-Haus in Stolpen waren unlängst als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus gezogen. Darüber informiert Ute Jansen von den Weltentdeckern. Die Kinder haben den Segen 20 * C + M + B + 17 an die Türen geschrieben. Das sind die Anfangsbuchstaben der lateinischen Wörter Christus mansionem benedicat. Das bedeutet, Christus segne dieses Haus. Für die liebevolle Aufnahme und die Spenden bedanken sich die Vorschulkinder.

Insgesamt sammelten die „Kleinen Weltentdecker“ 225 Euro. Dieses Geld und die weiteren Spenden der Sternsingeraktion 2017 sind für Projekte in Tansania bestimmt, damit Kinder und Jugendliche dort eine bessere Zukunft haben. (SZ/aw)

