Sterneneltern treffen sich erneut

Das nächste Treffen der Sterneneltern steht fest. Eltern, die ihre Kinder früh verloren haben, kommen am 19. Mai um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Famil e.V., Schillerstraße 35, zusammen. Dazu lädt Susann Tittel von der Initiative Sternenelternträume Pirna ein. „Ich freue mich auf vertraute Gespräche“, sagt sie. Zu der Selbsthilfegruppe Sternenelternträume in Pirna zählen derzeit rund 20 Eltern. Sie kommen in unregelmäßigen Abständen zusammen, um sich auszutauschen und zuzuhören. „Dabei wird nicht nur geweint, wir lachen auch und basteln kleine Dinge für uns“, sagt Susann Tittel. Auf Wunsch vermittelt die Initiative eine Fotografin aus Pirna, die ehrenamtlich ästhetische Fotos von Sternenkindern macht. 2016 wurde in der Stadt ein Gedenkort für früh verstorbene Kinder auf dem Friedhof an der Dippoldiswalder Straße eingeweiht. Den Anschub dazu gab die Initiative Sternenelternträume Pirna (SZ berichtete). (hui)

