Sterneküche für Stars und Sternchen

Irgendwie sind alle VIP: Die Gäste auf der Bühne, die an den teuersten Tischen davor und das Publikum im vierten Rang. Und die Feierlaunigen in der neuen Tanzbar Madeleine natürlich. Für sie alle tafelt Stefan Hermann zusammen mit seinem Team beim Semperopernball auf. Kaum sind die Reste vom vorigen Fest aus der Oper geräumt, macht sich der Sternekoch schon wieder Gedanken über den Speiseplan des nächsten Balles. So plant er seit März Tafelspitz und Fjordforelle, Pulled Pork und Buttermilchbällchen.

Die Zeit braucht der 46-Jährige, um Waren zu bestellen, Geschirr zu ordern und Personal zu akquirieren. Aus 20 000 Gläsern wird an einem Ballabend getrunken und mit insgesamt 10 000 Messern, Gabeln und Löffeln gegessen. In diesem Jahr kommen weitere 250 Gäste hinzu. Denn zum ersten Mal bietet Stefan Hermann die Möglichkeit, den Ballabend von der ersten bis zur letzten Minute feiernd zu verleben. Gästen, denen der Tanz bislang zu kurz kam, verzichten dank Madeleine auf das zweistündige Bühnenprogramm, speisen fein und lassen sich von Band und DJ nicht lange bitten. Die spielen schon ab 21 Uhr.

„Wir brauchen vier Sattelschlepper, um unser gesamtes Equipment zur Semperoper zu bringen“, sagt Stefan Hermann. Seine Stammcrew zählt rund 20 Kollegen, dazu kommen reichlich Servicekräfte. Die gigantische gastronomische Ausstattung anzuliefern und in der Oper an Ort und Stelle zu räumen, sei jedoch nicht halb so wild, wie der Weg zurück. „Der Abbau ist viel bewegender, weil wir dafür viel weniger Zeit haben.“ Vom Kaffeelöffel bis zum Champagnerkühler muss alles in fünf Stunden aus dem Opernhaus und seinen Nebengelassen verschwunden sein. Der Aufbau indes beginnt schon am Montag vor dem Ball. Da es auch den Floristen, Zimmerleuten, Technikern und Dekorateuren so geht, verlangt das große Aufräumen im knappen Zeitfenster eine perfekte Logistik.

„Etwa um zehn treffe ich mich mit meinem Team zum gemeinsamen Frühstück, das ist Tradition“, sagt Hermann. Trotz heillosen Schlafmangels der vergangenen Tage komme er kaum in den Schlaf. Der Rausch der Ballnacht hallt lange nach.

