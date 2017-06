Sternekoch übernimmt Villa Herzog

Was macht ein Koch ohne Küche? Er kann nur eines tun: warten. Genau das hat Dieter Maiwert getan und eröffnet nun an diesem Freitag sein Restaurant „Maiwerts“ in der Villa Herzog auf der Kurparkstraße. Wegen Lieferschwierigkeiten musste er ein paar Tage länger auf Herd und Co. warten. Jetzt steht die Einrichtung, auch die Speisekarte ist geschrieben. 24 Sitzplätze gibt es in dem ehemaligen Mädchenpensionat, 30 auf der Terrasse.

Der Sternekoch und seine Lebensgefährtin Madeleine Maaßen wollen in Dresden von vorn anfangen. Ihr Restaurant am Tegernsee meldete Ende 2016 Insolvenz an. „Nur Gäste, die à la carte essen, reichen für ein gehobenes Restaurant nicht. Ohne Banketts wie Hochzeiten oder runde Geburtstage kann ein Laden nicht überleben“, so Dieter Maiwert. Sie wollen kein „Nobel-Restaurant“ sein, aber trotzdem gehobene Küche anbieten. Ein Menü soll zwischen 35 und 70 Euro kosten, je nachdem, ob die Gäste sechs oder nur drei Gänge essen wollen. (SZ/jv)

