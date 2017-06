Sternekoch kann weitermachen Trotz Insolvenz halten Kunden und Partner dem Unternehmen die Treue. Nun wird das Event-Angebot ausgebaut.

Vor dem Semperopernball hatte Sternekoch Stefan Hermann noch gut lachen, im April kam die Pleite. Nun geht es wieder bergauf. © Christian Juppe

Der Dresdner Sternekoch Stefan Hermann kann seine Firma bean&beluga GmbH in Eigenverwaltung weiterführen. Das zuständige Amtsgericht Dresden eröffnete am Donnerstag das Verfahren. Hermann, der neben dem „bean&beluga“ und dem Konzertplatz auf dem Weißen Hirsch auch das „William“ im Staatsschauspiel und das „Atelier Sanssouci“ in Radebeul betreibt, musste im April Insolvenz anmelden. Die Anordnung der Eigenverwaltung sei ein klarer Vertrauensbeweis für den bisherigen Sanierungskurs, sagt Rechtsanwalt Bruno Kübler, der dem Unternehmen als Restrukturierungsexperte zur Seite steht.

Bei der Eigenverwaltung führt die Geschäftsleitung die Sanierung in Eigenregie durch und behält die unternehmerische Verantwortung. Das Insolvenzrecht erlaubt dies in Fällen, in denen Firmen ihre Schwierigkeiten frühzeitig erkennen und ausreichend Handlungsspielraum für eine Sanierung besteht.

Unterdessen halten Kunden und Partner Hermann die Treue. Er und das Team von Rechtsanwalt Kübler haben in den zurückliegenden Wochen insbesondere das Catering- und Event-Angebot auf dem Konzertplatz ausgebaut. Dort herrschte in manchen Sommern ziemliche Flaute, sodass Hermann auf eine Zwischenfinanzierung angewiesen war, um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Die jetzige Saison sei aber gut angelaufen, so Kübler. „Der Zuspruch der Gäste und Kunden war bisher sehr positiv. Dementsprechend liegt die Liquiditätsentwicklung sogar leicht über der Planung“, betont der Rechtsanwalt. Parallel wurde mit dem vom Gericht bestellten Sachwalter, dem Dresdner Rechtsanwalt Ralf Hage, die derzeitige finanzielle Situation der Gesellschaft genau erörtert und die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen abgestimmt.

Auch bei den Verhandlungen über die benötigte Zwischenfinanzierung gibt es Fortschritte. So laufen Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Finanzierung bald wieder auf solide Füße stellen

können“, sagte Kübler.

Mit dem Ausbau seines Event- und Veranstaltungsangebots will das Unternehmen saisonale Schwankungen künftig aus eigener Kraft ausgleichen.

