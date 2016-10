Sternekoch gibt das Kochen auf „Ich wollte mich nicht nach einem Tag voller Meetings ins eigene Restaurant schleichen, die Kochjacke anziehen, um vor Gästen zu brillieren“, sagt Stefan Hermann.

Stefan Hermann hat die Kochschürze gegen das Business-Outfit getauscht und kümmert sich um die Organisation seiner vielen Lokale. © Sven Ellger

Bohnen und Kaviar: Bratwurst und Bier auf dem Konzertplatz und Michelinstern gekrönte Spitzenküche im Gourmetrestaurant auf dem Weißen Hirsch. Zwischen diesem Gegensatz bewegt sich Sternekoch Stefan Hermann. Zehn Jahre Restaurantbesitzer, 20 Jahre in Dresden und 30 Jahre Arbeit als Koch – die Jubiläen stapeln sich dieser Tage im Hause Hermann. Vor zehn Jahren eröffnete er mit dem „Bean&Beluga“, zu deutsch Bohnen und Kaviar, sein erstes eigenes Restaurant und das gleich im noblen Stadtteil Loschwitz.

Inzwischen ist aus dem Koch ein Geschäftsmann geworden. Am Herd steht er seit diesem Sommer nicht mehr. „Mir ist es aber wichtig, gute Leute in der Küche zu haben, die bilden wir alle selbst aus“, betont er. Ihm fehlt das Selber-Kochen sehr. Doch sich nach Tagen voller Meetings durch die Hintertür des eigenen Restaurants zu schleichen, sich die Kochjacke anzuziehen und vor den Gästen zu brillieren – das will er nicht. „Das machen viele meiner Kollegen, doch den Ruhm von anderen einzuheimsen, ist nicht mein Ding.“

Neben seinem Laden am Weißen Hirsch und dem Konzertplatz gehören zu seiner Firma mittlerweile das Restaurant William im Staatsschauspiel, die Villa Sorgenfrei in Radebeul und die regelmäßigen Caterings für den Semperopernball. Zum 12. Ballevent im kommenden Jahr soll es vom Sternekoch eine besondere Überraschung geben. Wie genau die aussieht, will er noch nicht verraten. Das Angebot für die prominenten Gäste, die am 3. Februar nach Dresden kommen, steht schon. Das Probeessen des Menüs mit den Vertretern vom Semperopernball-Verein findet in den nächsten Tagen statt.

Sein Publikum ist eine bunte Mischung aus Einheimischen, Feinschmeckern aus dem Umland und Sterne-Touristen. „Diese kommen aus ganz Deutschland und Europa und reisen den Sterneköchen hinterher. Gestern Prag, heute Dresden und morgen Berlin“, erzählt der 45-Jährige. Dreimal im Jahr nimmt ein Tester der Sterne-Jury von Michelin in seinem Restaurant Platz. Natürlich immer anonym und unangemeldet. Szenen wie in Hollywood-Filmen, in denen die ganze Belegschaft hinter der Tür lauert und Tipps abgibt, welche der Gäste ein möglicher Tester sein könnte, gibt es im Bean&Beluga aber nicht. „Bei uns bekommt niemand einen extra Klecks Kaviar nur auf Verdacht, jedes Gericht wird für alle gleich serviert“, sagt er. Ganz selten gibt sich die Jury am Ende des Abends zu erkennen und fragt nach dem Konzept für die kommenden Jahre. Neben dem Bean&Beluga gibt es nur noch zwei weitere Sterne-Restaurants in der Stadt: das Caroussel in der Königstraße und das Elements in der Königsbrücker Straße.

Mit saisonalen und regionalen Zutaten will sich Stefan Hermann von den anderen abheben. Dieses Konzept zieht sich durch alle seine Läden. Regelmäßig lädt der Koch zwei Handvoll Gäste zu seinen Kochkursen ein. Die Themen wechseln – passend zur Jahreszeit. Mediterran, Fisch, Krustentier oder Suppen und Fonds lauten die Überschriften. „Bei uns wird alles zusammen gekocht. Von der rohen Zutat bis zum fertigen Vier-Gang-Menü erleben die Teilnehmer jeden Arbeitsschritt mit“, so Hermann. Kochkurse hat er erst mit der Eröffnung seines eigenen Restaurants angeboten, denn „sie sind eine tolle Möglichkeit, mein Wissen weiterzugeben.“ Eigens für diese Kurse hat Stefan Hermann eine eigene Küche angeschafft. „Viele meiner Gäste waren von der Profiküche überfordert, und wir wollten eine normalere Variante“, erzählt der gelernte Koch.

In letzter Zeit versucht er, bei aller Liebe zum Job, mehr auf sich zu achten und für Ausgleich zu sorgen. Bis zu 20 Prozent mehr arbeitet er jetzt als noch im letzten Jahr, da meldet sich der Körper öfter mal. Nach Feierabend oder an einem der seltenen freien Tage geht er auf lange Touren mit seinem Hund. Seine neueste Errungenschaft: ein Stand-up-Paddel. Bei dieser neuen Trendsportart steht man auf einem Surfbrett und paddelt sich voran. Der Hund kommt auch da mit.Vor der arbeitsreichen Wintersaison gönnt er sich noch eine längere Auszeit. Ein Road-Trip durch die USA steht an.

