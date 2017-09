Sterne-Regen fürs Kirschendorf Eine Dekoration mit Herrnhuter Sternen im Wert von bis zu 10 000 Euro hat der Kultur- und Heimatverein Groß Radisch gewonnen.

Sternenglanz © Wolfgang Wittchen

Herrnhut/Groß Radisch. Eine Dekoration mit Herrnhuter Sternen im Wert von bis zu 10 000 Euro hat der Kultur- und Heimatverein Groß Radisch gewonnen. Der Verein war als Sieger bei einem Gewinnspiel der Sterne GmbH mit einem lokalen Radiosender gezogen worden. Was genau in Groß Radisch im Advent dann leuchten wird, muss aber noch genauer besprochen werden, sagte die Sprecherin der Herrnhuter Sterne GmbH, Jacqueline Schröpel. In Groß Radisch sei die Überraschung groß über den Gewinn, wie Vereinsvorsitzende Sabine Hohlfeld sagt. In dem als Kirschendorf bekannten Ort wird im Dezember ein Lichterfest gefeiert. Dann sollen die Herrnhuter Sterne die Besucher erfreuen. Gewonnen haben weitere 13 Bewerber, die in die Endrunde gekommen waren: Sie erhalten einen Herrnhuter Stern aus Kunststoff nach eigener Farbwahl. Aus dem Kreis Görlitz können sich darüber neben der Stadt Reichenbach die Kita Oberlandknirpse in Ebersbach-Neugersdorf, der Aktionsring Görlitz, das Klinikum Oberlausitzer Bergland, die Grundschule Mittelherwigsdorf, die Initiative Märchenhaft Romantischer Advent in Oybin und die Schulen und Kinderinsel Großdubrau freuen. (SZ/abl/bd)

