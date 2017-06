Sterne, Kinotour und Sex Der neue Veranstaltungskalender für die Oberlausitz ist gut gefüllt – und birgt auch so manchen Schatz.

Die Jakubzburg in Mortka – schon von außen ein Hingucker. © Uwe Schulz

Heißer Sommer und nichts los? Fehlanzeige. Die Lausitz steckt voller Perlen. Für deren Sucher hat die Sächsische Zeitung eigens eine Art bequemen Taucheranzug fürs Sofa entwickelt: eine frei zugängliche Netzpräsenz namens Veranstaltungskalender Oberlausitz – für den kultursüchtigen Bürger, für den raschen Spontanen, für den erholungsbedürftigen Pendler, aber auch für junge Familien oder Leute, die jeden Groschen mehrfach umdrehen. Also: eine für alle lohnende Datenbank zur genauen Planung!

Ganz besondere Veranstaltungen aus dem stetig wachsenden Portfolio werden wir künftig hier würdigen.

Für Freitag führt unser Exklusivtipp auf die Jakubzburg gen Mortka, einem Ortsteil von Lohsa, südöstlich von Hoyerswerda: Der exotische Neubau von Zahnarzt André Jakubetz, gelegen am Radweg zum Dreiweiberner See, zieht inzwischen sein staunendes Publikum aus der ganzen Region zwischen Cottbus, Dresden und Leipzig an, kann derzeit Partys und Kultur bis einhundert Leute verkraften und dabei samt Silberseehaus und Radlerscheune schon bis zu 60 Gästen gleichzeitig Übernachtung bieten.

Was ist los? Höhepunkte der Woche zurück 1 von 5 weiter Dienstag Alte Schule Großhennersdorf: Pfarrer A. Wieckowski liest aus den Erinnerungen von Helmut Passig. 19 Uhr. Mittwoch Schulsternwarte Bautzen: Weltall, Erde, Mensch und Gott – eine philosophische Betrachtung (Vortrag), 19 Uhr. Donnerstag Café Auszeit der Kufa Hoyerswerda: Open Stage der Musikschule (Konzert), 19.30 Uhr. Freitag Jakubzburg Mortka: Die Laster der Worte - eine sinnliche Lesung mit Musik & kleinen Delikatessen, 20 Uhr. Sonnabend Jugendclub 8905 Hagenwerder: Kino-Tour mit „Berlin Rebel High School“ (16.30) und „Tschick“ (20 Uhr).

Dazu braucht es mittlerweile zwei Kulturmanagerinnen. Eine davon ist Kristin Sprechert, stammt aus Leipzig und verspürt seit jeher den Drang zur Feder. Seit März 2016 arbeitet sie auf der Burg, nun ermöglicht der Burgherr das Gastspiel ihrer sinnlichen Lesung „Das Laster der Worte“ – geboten von den beiden Schauspielern Rahel Doering und Jan Baake, untermalt vom Cellisten Matthias Hübner.

In Regie von Matthias Seidel wird ein „Plädoyer für die Poesie der Sexualität“ versprochen, wobei zwei Schlaflose nachts chatten. Die Dame Mia übernimmt dabei die Initiative und bietet dem gespannt zuhörenden Joshua, von der Berufung her Verführer, angelehnt an „Geschichten aus 1001 Nacht“ insgesamt neun anregende Erzählungen an.

Jede Menge weitere Veranstaltungen hier: https://www.sz-veranstaltungskalender.com/

