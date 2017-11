Sterne in der Kraftwerkskantine Boxberger Schüler wurden für einen guten Zweck zum Konditor. Aus einer Idee ist eine Tradition geworden.

In der Kantine des Ausbildungszentrums des Kraftwerkes in Boxberg entstehen am Dienstagnachmittag zahlreiche Zimtsterne und Butterplätzchen. Auch Kraftwerksleiter Carsten Marschner (rechts) griff zu den Ausstechformen und unterstützte die Schüler. © Jens Trenkler

Boxberg. Das Wetter am Dienstagmittag war doch recht grau und trist. In der Kantine des Ausbildungszentrums des Kraftwerkes Boxberg war davon nichts zu spüren, als sich die Kinder der Boxberger Grundschule zum Aktionstag trafen. Gleich zu Beginn der geplanten Veranstaltung brachten die Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen kulturellen Programm ein wenig weihnachtliche Stimmung in den mit Auszubildenden der Lausitzer Energie Kraftwerke AG (Leag) besetzten Saal. Einstudierte Gedichte und ein Weihnachtslied läuteten den Nachmittag ein.

Carsten Marschner, amtierender Kraftwerksleiter, war sichtlich gerührt von dieser Überraschung und begrüßte die Mädchen und Jungs am Standort Boxberg. Lange schon hatten sich die Schüler auf diesen Nachmittag gefreut und waren doch recht aufgeregt. Wie Schulleiterin Angela Frenzel erklärt, ist die Backaktion auch eine nicht alltägliche Aufgabe der Schüler. „Vor drei Jahren schon hatten wir mit den Mitarbeitern des Kraftwerkes den ersten Kontakt im Rahmen einer ähnlichen Aktion. Damals trafen wir uns hier, um den Kindern der Flüchtlingsfamilien eine Freude zu bereiten. Da diese nun nicht mehr hier vor Ort sind, haben wir jedoch an diese Tradition angeknüpft und daraus eine Vorweihnachtsbäckerei entstehen lassen. Auch im letzten Jahr waren unsere Kinder hier, um einen spannenden und zugleich abwechslungsreichen Nachmittag zu erleben.

Die Kinder ließen sich nicht lange bitten und teilten sich blitzschnell in drei Arbeitsgruppen auf. Bereits am Vormittag hatten Mitarbeiter der Küche den benötigten Teig zusammengerührt und bereitgestellt. Dieser wurde durch die Kinder unter fachlicher Anleitung der Leag-Mitarbeiter in dünne Platten ausgerollt. Edgar, Jimmy und Paul nahmen da gern die professionellen Hinweise von Carsten Marschner entgegen. Für den Kraftwerksleiter war es selbstverständlich, hier und heute auch den Schreibtisch gegen eine Bäckerschürze zu tauschen und fleißig Hand anzulegen.

Auf dem Plan standen gleich mehrere verschiedene Gebäckarten. Wie Angela Frenzel berichtet, stellen die Kinder unter anderem Zimtsterne, Schwarz-Weiß-Gebäck sowie Butterplätzchen her. „Diese sollen nach der Fertigstellung in der Kantine an die Mitarbeiter verkauft werden. Der gesamte Erlös kommt dann unserer Bildungseinrichtung zugute, um Dinge zu finanzieren, die so sonst nicht möglich wären.

Auch für Leonie und Lisa kommt nun der kreative Teil an der Backstation, denn die künftigen Plätzchen müssen ihre endgültige Form bekommen. Mithilfe eines handelsüblichen Ausstechers und mit einer Teigpresse entstehen so unzählige Zimtsterne. Bis diese verkostet werden können, ist da aber noch reichlich Zeit. Das Gebäck muss erst in den Backofen und dann noch mit einer Zuckerglasur verziert werden. Am Nachbartisch entstehen unterdessen Sonne und Mond sowie Weihnachtsbäume. Auch diese werden im Anschluss noch mit bunten Perlen verziert.

Nach reichlich einer Stunde löst sich die Anspannung bei den Kindern, denn die ersten Plätzchen kommen bereits aus dem Backofen und müssen bis zu ihrer Endbehandlung nur noch abkühlen. Dafür werden ein Dutzend Backbleche auf alle freien Tische und Stühle abgestellt. Die abschließende Beschichtung mit buntem Zucker geht rasch von der Hand, und das Weihnachtsgebäck steht servierfertig bereit.

Mandelplätzchen zum Nachbacken





Arbeitszeit: 45 Minuten; Koch- und Backzeit: ca. 15 Minuten. Mandeln, Puderzucker und Zimt mischen, zwei Eiweiß und Mandellikör zugeben. Alles mit den Knethaken des Handrührgerätes verrühren. Dann mit den Händen zu einem glatten Teig kneten. Teig portionsweise auf einer mit Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche einen Zentimeter dick ausrollen. Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Ausstecher zwischendurch immer wieder in Puderzucker tauchen. Glasur: Ein Eiweiß sehr steif schlagen. Puderzucker nach und nach zugeben, dabei weiterschlagen. Sterne damit bepinseln. Im vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene bei 150 Grad Celsius 10 bis 15 Minuten backen.

Zutaten für den Teig:

500 g Mandeln, gemahlen

300 g Puderzucker

2 Teelöffel Zimt

2 Eiweiß

2 Esslöffel Likör (Mandellikör)

nach Bedarf Puderzucker für die Arbeitsfläche

Für die Glasur:

1 Eiweiß und 125 g Puderzucker

zur Startseite