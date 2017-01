Sterne-Hotels freuen sich auf Dresdner An diesem Freitag beginnt die Aktion „Urlaub in deiner Stadt“. Allein im Maritim-Hotel reisen 400 Sachsen an.

Vize-Direktor Peter Windhagen und Küchenchef Thomas Linke freuen sich auf die Gäste. Sie werden im Maritim-Hotel mit einem Gläschen Sekt oder etwas Alkoholfreiem begrüßt. © Sven Ellger

Peter Windhagens Mitarbeiter haben an diesem Wochenende viel Arbeit. Der Vize-Direktor freut sich, dass er ab Freitag ein volles Haus hat, was besonders den Dresdnern und anderen Gästen zugutekommt. Denn es startet die Aktion „Urlaub in deiner Stadt 2017“, die von der Dresden-Information organisiert wird. Sie gehört zur DDV-Mediengruppe, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint. An diesem und am kommenden Wochenende sowie am zweiten und dritten Februar-Wochenende können Dresdner und andere Sachsen eine Übernachtung zu vergünstigten Konditionen buchen. In den Drei-, Vier- und Fünf-Sternehäusern zahlen sie dafür mit Frühstück und weiterem Service nur 29 Euro. Im Maritim sind schon in der ersten Nacht 200 Doppelzimmer dafür gebucht.

„Die Dresdner sind uns besonders verbunden“, sagt Maritim-Manager Windhagen. Viele kommen zum Sonntagsbrunch. Und auch bei dieser Urlaubsaktion, die zum vierten Mal stattfindet, kommen wieder Dresdner Stammgäste ins Haus.

„Es läuft super. Wir freuen uns schon auf die nächsten Wochenenden“, sagt Projektleiter Berno Herklotz. An den vier Wochenenden können es sich 6 400 Dresdner und weitere Sachsen in 3 200 Doppelzimmern gut gehen lassen. Das sind doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Die Nachfrage sei enorm. Zum Buchungsauftakt im Dezember seien vor allem die Zimmer in den Fünf- und Vier-Sterne-Häusern nach kurzer Zeit ausgebucht gewesen. Als Beispiele führt Herklotz die Hotels Bülow Palais und Bülow Residenz in der Neustadt und auf der anderen Elbseite das Swissotel, das Gewandhaus-Hotel sowie die schicken Vier-Sterne-Hotels am Neumarkt an. Sehr gefragt seien auch die familiengeführten Hotels Villa Ulenburg und Schöne Aussicht in Loschwitz sowie Villa Herzog am Weißen Hirsch.

Während der Aktion können die einheimischen Gäste viel erleben, so bei Aufstiegen zur Kuppel der Frauenkirche. Die haben die 150 Gäste bekommen, die flott waren und für den jeweiligen Tag zuerst gebucht hatten. In einigen Hotels können restliche Zimmer gebucht werden. Dazu zählen unter anderem das Ibis-Hotel auf der Prager Straße, das art’otel an der Ostra-Allee, das Holiday Inn Express am Külzring und das Hilton an der Frauenkirche.

Buchungen: Im Internet oder unter 0351/501504

