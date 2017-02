Stern-Combo startet tief im Westen Die Artrocker haben sich im 53. Jahr des Bestehens der Band eine Menge vorgenommen.

„Es hat sich wirklich gelohnt“ – Stern-Meißen-Manager Detlef Seidel. © Sz-Archiv/K. Horstmann

53 Jahre mussten die DDR-Artrocker der Stern-Combo Meißen warten, um so weit in den Westen zu kommen. Im Ruhrgebiet in Castrop-Rauxel haben die Musiker ihr drittes Konzert in diesem Jahr erlebt. Manager Detlef Seidel zeigt sich begeistert von dem großen Ansturm: „Wir hatten erst Zweifel, ob überhaupt genügend Leute aus dem Westen Interesse an unserer Musik finden könnten, aber am Ende hat es sich wirklich gelohnt“, sagt er. Rund 180 Besucher füllten im Januar einen großen Teil der St. Lambertuskirche in Castrop-Rauxel. Die Fans kamen sogar von Köln und Dortmund angereist.

Der nun bereits seit mehreren Jahren andauernde neue Erfolg der Stern-Combo hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die fünf Musiker auch hinter der Bühne ein gutes Team sind. „Nach dem tragischen Tod unseres früheren Sängers Reinhard Fißler im Februar letzten Jahres sind wir noch motivierter, weiter gute Musik zu machen“, sagt Seidel. Auf ihren Konzerten widmet die Band Fißler den Song „Was bleibt“. Sänger Manuel Schmid, der auch als Solokünstler auftritt, ehrt seinen früheren Bandkollegen und Freund zudem mit einem selbst geschriebenen Lied. Es handelt von der „besonderen Begegnung mit Reinhard und der Hoffnung, sich irgendwann mal wiederzusehen“, sagt Schmid. Neben den Live-Auftritten arbeitet die Stern-Combo gerade an einem neuen Album. Es soll spätestens 2018 auf den Markt kommen. Wann das nächste Konzert in Meißen stattfindet, ist noch nicht klar. Am 9. Dezember spielen die Sterne in der St. Lukas Kirche in Dresden und würden sich freuen, wenn Fans aus Meißen dabei wären. Vielleicht gelingt ihnen dieses Jahr auch noch der ganz große Wurf. Die Stern-Combo arbeitet an einer musikalischen Reise nach Finnland.

