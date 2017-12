Sterben wird teurer

Warum soll das Nutzen von Trauerhallen künftig mehr kosten? Die Gebühren mussten neu berechnet werden. Anlass war auch eine überörtliche Prüfung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau im vergangenen Jahr. Dabei gab es Beanstandungen. So fehlten zum Beispiel Kalkulationen oder waren nicht richtig nachvollziehbar. Deshalb musste die Verwaltung handeln. Dabei kam heraus, dass für die Trauerhallen insgesamt Kosten von knapp 20500 Euro im Jahr entstehen. Die Stadt nimmt aber über Gebühren bislang nicht einmal 3000 Euro ein. Das macht ein Minus von fast 17500 Euro, das über den Haushalt ausgeglichen werden muss, Jahr für Jahr. Das Stadtsäckel ist aber auch nicht gerade prall gefüllt.

Wie kommt die Kalkulation dafür zustande? Daran gab es Zweifel der Stadträte. Kay Hardelt von der CDU-Fraktion beantragte deshalb, die Entscheidung zu vertagen. Auch Mario Nitschke von der Bärensteiner Wählervereinigung sprach sich dafür aus, sich mehr Zeit zu lassen. Doch das wurde mehrheitlich abgelehnt, weil die Stadt zum einen noch mehr Zeit und damit Bares verlieren würde. Zum anderen hatte sich der Verwaltungsausschuss gründlich damit befasst und dem Stadtrat einen Kompromiss vorgeschlagen. Die Zahlen, die den Berechnungen zugrunde lagen, konnten auch eingesehen werden. Und die hatte sich die Verwaltung nicht aus den Fingern gesogen, sondern mit der Kostenkalkulation wurde ein externes Büro beauftragt.

Warum sind die Unterschiede zwischen den Orten so groß?

Protest meldeten vor allem die Stadträte aus Dörfern an. Sie sahen sich ungerecht behandelt im Vergleich zum Beispiel zu Geising. Dort steht eine neue Trauerhalle. In Liebenau aber stamme das Gebäude noch aus den 80er-Jahren, monierte Mathias Wolf aus Liebenau (CDU-Fraktion). Zudem kümmere sich ein Förderverein um die Trauerhalle. „Ich bin mit der Kalkulation nicht einverstanden“, kritisierte er. Auch Fraktionskollege Rolf Kadner aus Fürstenwalde konnte die Berechnungen nicht nachvollziehen: „Unsere Trauerhalle ist eine Garage aus tiefster DDR-Zeit.“ In die Kalkulation sind aber alle Faktoren eingeflossen, die Kosten verursachen, erläuterte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Das sind Investitionen, ebenso Sachkosten wie Arbeitsleistungen und Stromverbrauch. Auch die Gebäude wurden bewertet und Abschreibungen berücksichtigt. Schließlich müssen sie irgendwann ersetzt werden. Zur traurigen Wahrheit gehört aber auch: Je weniger Menschen in einem Ort sterben und je weniger folglich die Trauerhalle genutzt wird, umso höher sind die Kosten für die Hinterbliebenen.

Hat die Stadt versucht, Ungerechtigkeiten auszugleichen? Vom Grundsatz her hätte die Stadt der Kostenkalkulation folgen müssen. „Aber das ist unzumutbar“, sagte Eckhard Sommerschuh (Freie Wähler). In Geising zum Beispiel würde dann das Benutzen der Trauerhalle 751 Euro kosten, in Liebenau sogar 904 Euro. Bürgermeister Kirsten strebte eine politische Entscheidung an. Das heißt, die Kosten, die berechnet wurden, werden jetzt zugrunde gelegt, aber nur anteilig verlangt. Die Gebühren 100-prozentig gerecht zu gestalten, sei schwierig, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sabine Schilka. „Wir haben aber versucht, es erträglich zu machen.“

Warum gibt es nicht mehr Entgegenkommen in kleineren Orten? Die Liebenauer zum Beispiel hätten sich gewünscht, die Gebühr wie bei ihren Nachbarn stärker herunterzusetzen, von 100 auf 50 zu halbieren. Doch Kirsten warnte davor: „Wenn wir immer weiter abweichen von der Kostenkalkulation, dann verfällt die Bausubstanz immer weiter und es kann nichts Neues gebaut werden.“

Was bringt die Gebührenerhöhung der Stadt ein?

Gemessen an der vielen Diskussion eigentlich relativ wenig. Das Defizit verringert sich gerade mal um 3 590 Euro auf insgesamt 13 857,50 Euro. Und eine große Unbekannte bleibt: die Zahl der Trauerfälle. Für die Berechnungen wurden laut Oberamtsrat Reiner Fischer von der Stadtverwaltung Durchschnittszahlen aus den Jahren 2013 bis 2015 herangezogen, teilweise auch noch von 2016.

Wäre es gerechter für alle, eine einheitliche Gebühr einzuführen?

Solche Überlegungen wurden laut Oberamtsrat Fischer nicht angestellt. Dafür sei die Situation in den einzelnen Orten zu unterschiedlich.