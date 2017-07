Sterben wie die Karnickel In Dürrhennersdorf geht der Tod durch die Kaninchen-Ställe – Züchter können keinen Weihnachtsbraten liefern.

Bernd Thomas aus Dürrhennersdorf züchtet mit seiner Frau Petra Weiße Neuseeländer Kaninchen. Trotz Impfungen starben fast 50 Tiere. © matthias weber

Es gibt viele bahnbrechende Erfindungen, derer sich Sachsen rühmen darf. Den Bierdeckel etwa, den Teebeutel und die Zahncreme, den BH gar und die Kaffee-Filtertüte sowieso – das alles gab‘s zuerst in Sachsen. Und: die organisierte Kaninchenzucht. Tatsächlich: 1880 wurde in Chemnitz der erste Rassekaninchenzuchtverein gegründet.

Auch die Oberlausitz ist Mutterland der Rassekaninchenzucht. Nicht von ungefähr ist in Dürrhennersdorf das erste und womöglich weltweit einzige Rassekaninchenmuseum beheimatet. Kaum irgendwo ist das Kaninchen auch als Weihnachtsbraten beliebter als in unserer Region. Doch ausgerechnet die so populäre Festtags-Speise droht dieses Jahr im Altlandkreis Löbau-Zittau auszufallen.

In Dürrhennersdorf und den Nachbarorten raffen tödliche Viren ganze Kaninchen-Bestände dahin. Die Seuche heißt Rabbit Haemorrhagic Disease oder abgekürzt einfach RHD. Sie tritt in zwei Varianten auf, RHD V1 und RHD V2 genannt. Vereinfacht gesagt, lassen die Viren die Kaninchen innerlich verbluten. Die Tiere verenden innerhalb kürzester Zeit. Die Kaninchen werden erst fiebrig und appetitlos und zeigen im Endstadium einen schaumigen Nasenausfluss.

Kaninchenzüchter Bernd Thomas aus Dürrhennersdorf ist verzweifelt: „Ich habe in den letzten drei Wochen 46 Tiere eingebüßt.“ Vielen seiner Zuchtfreunde in der Nachbarschaft geht es ähnlich. „Ein Zuchtfreund hat von 40 Tieren noch drei. Ich schätze, dass hier bereits über 100 Tiere an RHD verendet sind“, sagt Thomas. Tierarzt Frank Scholz sagt als Tierschutzbeauftragter des Landesverbandes: „RHD stellt eine akute Bedrohung unserer Kaninchenbestände dar.“

Mit normalen Hygiene-Maßnahmen lässt sich die Ausbreitung der Seuche kaum bremsen. Der Virus überträgt sich etwa durch Mückenstiche und dann von Tier zu Tier oder indirekt über Wasser, Futter und Ausscheidungen. Auch an Händen, Kleidung oder Schuhen kann er haften – ist für Menschen allerdings völlig ungefährlich. Und RHD-Viren sind widerstandsfähig. Bis zu sieben Monaten überleben sie in vergrabenen Kadavern.

Die gute Nachricht: Es gibt eine Impfung gegen die Krankheit. Die ist aber aufwendig, teuer und wie sich zeigt oft wirkungslos. Bernd Thomas: „Es gibt deutsche Impfstoffe, die wirken nur gegen RHD V1. Ich habe alle meine Tiere impfen lassen. Die zuerst geimpften sind zuerst umgefallen.“ Dazu kommen die Kosten. Bei dem deutschen Serum brauchen die Tiere mindestens zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen und dann eine halbjährliche Auffrischung. Jede Impfung kostet im Schnitt zwei Euro pro Tier.

Thomas’ Kaninchen für den Weihnachtsbraten erreichen ihre Schlachtgewicht von drei Kilo etwa im Alter von einem Jahr. Bei einem Kilopreis von 11,50 Euro fallen die Impfkosten für den Züchter da schon erheblich ins Gewicht. An die Käufer kann er die Mehrkosten aber nicht weiterreichen. „Wenn’s teurer wird, kaufen die woanders“, sagt Thomas. Nutzlose und teure Impfungen will Züchter Bernd Thomas nicht länger vornehmen. „Ich vertraue dem deutschen Impfstoff nicht“, sagt er. Er will sich nun in tschechischen Apotheken mit Impfstoffen versorgen, die wirksamer sind und günstiger. „Da zahle ich für 100 Impfdosen 30 Euro.“

Jörg Grafe ist Vorsitzender des Kreisverbandes Löbau der Sächsischen Rassekaninchenzüchter. Er kennt ein weiteres Problem: „Manche Züchter scheuen vor einer Impfung zurück.“ Nicht allein aus finanziellen Gründen. „Die wollen ihre Tiere nicht mit Medikamenten belasten“, erklärt Gräfe. Wieder andere lassen nur kostbare und seltene Tiere impfen, mit denen sie Preise auf Ausstellungen gewinnen wollen. Doch wenn man nur ausgesuchte Tiere impfen lässt, wird man der Seuche nicht Herr, warnt der Landesverband.

Gegen RHD V1 und V2 soll nun ein französisches Serum wirken. Das ist erst seit April in Deutschland zugelassen. Damit ist die Impfung nur einmal jährlich nötig und kostet etwa 4,50 Euro. „Das französische Serum ist viel besser als das deutsche“, sagt auch Bernd Thomas. Für den diesjährigen Weihnachtsbraten kommt es aber zu spät. „Wenn die Leute ihren Weihnachtsbraten bestellen, kann ich nicht liefern.“

zur Startseite