Sterben oder gefressen werden? Ein Kleingartenverein sieht sich gefangen zwischen zwei Übeln, und ein Politiker trägt die passende Parabel bei. Ein schicksalshafter Rückblick.

Sterben oder gefressen werden? Das ist die Frage. die sich die Mitglieder des Riesaer Kleingartenvereins Reiter derzeit stellen müssen, liebe Leserinnen und Leser. Ich gestehe, das war jetzt ein wenig überspitzt formuliert. Doch so manches Mitglied würde der Frage vermutlich trotzdem zustimmen. Ich tue dies natürlich allemal. Denn es ist wie so oft im Leben: Die Kleingärtner müssen voraussichtlich entscheiden, was für sie das kleinere Übel ist.

Weil der Vorstand des Kleingartenvereins aus persönlichen Gründen geschlossen zurückgetreten ist und sich bisher keine Nachfolger gefunden haben, bangen die Mitglieder des Reiters seit Wochen um ihre Zukunft. Findet sich kein neuer Vorstand, könnte es sein, dass die Tage der gesamten Anlage gezählt sind. Schlimmstenfalls müssten alle Laubenpieper ihre Parzellen räumen, sagen Rechts- und Kleingartenexperten.

Doch es gibt, wie so oft im Leben, eine Notlösung. Die ist aus Sicht mancher Kleingärtner aber keineswegs berauschend. Und so wird die zusätzliche Option zu einem weiteren Übel, dessen Wahl keine Freudensprünge auslöst.

Die Notlösung, auf die die Kleingärtner auf ihrer anstehenden Mitgliederversammlung zurückgreifen könnten, trägt zwei Namen: Dietmar Günther Friesecke und Torsten Sittmann. In Ordnung, Sie haben recht, liebe Leserinnen und Leser: Das waren genau genommen fünf Namen.

Die beiden Männer vom Verband der Gartenfreunde wollen als neue Vorstände des Reiters kandidieren. Nicht als Verbandspersonen, sondern als Privatmänner, wie sie betonen. Trotzdem machen sie keinen Hehl daraus, dass sie den Reiter künftig gern als Mitglied des Verbandes der Gartenfreunde sehen würden, was sich als Vorstand des Reiters womöglich leichter organisieren lassen würde.

So manches Reiter-Mitglied bekommt allerdings schon das Zittern, wenn er den Namen „Verband der Gartenfreunde“ nur hört. Manche Laubenpieper wittern eine „feindliche Übernahme“, sie fürchten sich vor der Zerstörung ihres derzeitigen Sonderdaseins unter den Riesaer Kleingärtnern: Koniferen als Einfriedungen, Zweitbauten als Geräteschuppen – Errungenschaften, die den Reiter-Mitgliedern ans Herz gewachsen sind, weil sie mit dem Bundeskleingartengesetz eigentlich nicht in Einklang stehen.

In den heutigen Zeiten spricht man ja immer wieder gern von berechtigten Ängsten. Und ganz ehrlich: Ich kann diese Sorgen verstehen. Ich hätte auch keinen Bock, meine Konifere aus der Erde zu zerren, nur weil sich in meinem Verein keine Menschenseele dazu bereiterklärt, sich auf den Regiesessel zu fläzen.

Nur fordern, das können wir alle sehr gut. Wir wollen dies, wir wollen das, aber ganz bestimmt nicht jenes und welches. Im Fordern sind wir längst Weltmeister, Fordern ist Volkssport. Verständlicherweise. Denn es macht Spaß, Forderungen zu stellen, sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen und andere in die Bredouille zu bringen. Doch am Ende ist man meist selbst in die Enge getrieben. An dieser Stelle muss jeder für sich selbst entscheiden: Will ich meine Parzelle verlieren oder nur meine Konifere?

Die Geschehnisse im Reiter lesen sich fast wie eine universell einsetzbare Parabel über die Schattenseiten der Demokratie, wie sie viele andere Geschehnisse ebenfalls zeichnen. Nur weil sich alle beteiligen können, heißt das nicht, dass sich alle beteiligen wollen. Wenn es um Verantwortung geht, lichten sich die Reihen. Keine Zeit, kein Interesse, keine Lust. Das kann doch ein anderer für mich machen. Doch dass es einer machen muss, steht natürlich außer Frage. Ansonsten wird sich schon ein Schuldiger finden. Und Kompromisse? Um Gottes willen.

„Demokratie ist oft uncool“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer bei seiner letzten Bürgersprechstunde in Diesbar-Seußlitz, als er mit einem Bürger über Pegida diskutierte und der Bewegung zu einfache Antworten auf komplexe Fragen attestierte.

Im Fall des Reiters könnte am Ende trotzdem eine einfache Antwort genügen: Wenn sich doch noch ein paar Mitglieder aufrappeln und sich an die Spitze des Kleingartenvereins setzen. Einfach, aber überaus demokratisch. Noch besteht die Chance, Demokratie kann auch cool sein.

Diese Woche kann wohl schicksalshafter werden.

