Stemke entlässt 37 Mitarbeiter Monatlich werde im Unternehmen „Geld verbrannt“, begründet der Insolvenzverwalter die Kündigungen.

2014 hatte das Unternehmen für acht Millionen Euro eine Produktionshalle gebaut. © DA-Archiv/D. Thomas

Es gibt keinen Investor für die insolvente Stemke Kunststofftechnik. Der Geschäftsbetrieb im Gewerbegebiet „Am Fuchsloch“ in Mochau sei vor Kurzem eingestellt worden. Das teilte Insolvenzverwalter Dr. Nils Freudenberg am Mittwochabend mit. Die 37 Arbeitsverhältnisse sind gekündigt worden, so Freudenberg. Er versicherte, große Anstrengungen bei der Investorensuche unternommen zu haben.

Der Spezialist im Kunststoffspritzguss und Spritzgusswerkzeugbau, der 2007 den sächsischen Innovationspreis erhielt, war 2014 in eine für acht Millionen Euro auf 5 700 Quadratmetern errichtete Produktionshalle gezogen und dann durch den Wegfall einiger Aufträge in wirtschaftliche Schieflage geraten. So begründet der Verwalter die Insolvenz, die der Betrieb im Februar 2016 anmeldete. „Das operative Geschäft des Unternehmens ist stark defizitär und wir haben monatlich Geld verbrannt, so dass wir keine andere Möglichkeit hatten“, so Dr. Freudenberg. Der Verwalter sei aber nach wie vor im Gespräch mit potenziellen Investoren. (DA/eg)

zur Startseite