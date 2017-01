Stema auf Motorradmesse Ohne Anhänger geht nichts: Das Unternehmen ist auf der Messe SachsenKrad am Wochenende in Dresden vertreten.

Ein Retrohänger aus DDR-Zeiten: das beliebte Modell wurde neu konstruiert und soll nun wieder produziert werden. © Klaus-Dieter Brühl

Noch bis zum Sonntagabend haben Motorradfans die Gelegenheit, sich in der Landeshauptstadt über die neusten Maschinen zu informieren. Die SachsenKrad 2017 präsentiert immerhin als bundesweit erste Messe die Höhepunkte der kommenden Saison. Mit dabei auch die Stema Großenhain. In Halle 4 wird der renommierte Hersteller von Anhängern mit seinem Transporter für Motorräder vertreten sein.

Mit mehr als 1 630 verkauften seiner Art pro Jahr, so Stema-Sprecherin Daniela Koch, ist der Betrieb damit Marktführer in Deutschland. Das System für Motorradtransporter umfasse allein sieben Serien mit mehr als 83 Modellen. Womit das Unternehmen punkten kann: Alle Anhänger werden komplett in Sachsen hergestellt. Angefangen von der Bearbeitung des Stahls, über die Planennäherei bis hin zur Montage. Im Zulieferservice, so Koch, arbeite man ausschließlich mit Markenherstellern zusammen. „Unsere über 65-jährige Erfahrung garantiert höchste Qualität und besten Service.“

