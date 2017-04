Stelzenvögel wollen zum Viathea nach Görlitz kommen Förderverein und SZ starten ihre neunte Spendenaktion. Für eine holländische Gruppe werden diesmal 3 500 Euro benötigt.

Wenn die SZ-Leser genug Geld spenden, kann die Straßentheatergruppe Walt Raaf Theater aus den Niederlanden zum Viathea im Juli nach Görlitz kommen. © PR

Dieses Jahr ist dem Viathea-Förderverein die Auswahl sehr schwer gefallen. Straßentheaterfestival-Organisatorin Christiane Hoffmann hatte verschiedene Gruppen für die Spendenaktion vorgeschlagen. Platzinszenierungen waren ebenso dabei wie eine Installation. „Am Ende haben wir uns für eine Gruppe entschieden, die auf Stelzen umherläuft“, sagt Vereinschefin Anna Nerlich: „Das ist richtig typisch Straßentheater, und genau das wollen wir.“

Walt Raaf Theater heißt die Gruppe. Sie kommt aus den Niederlanden, ist aber nicht ganz preiswert: 3 500 Euro werden für Gage, Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung der vierköpfigen Gruppe insgesamt benötigt. Das Geld fehlt aber im wie immer viel zu knappen Budget des Festivals. Deshalb rufen Förderverein und SZ jetzt zum neunten Mal alle Leser zum Spenden auf. „Wir freuen uns über jede Überweisung, egal, ob das zwei Euro sind oder 200“, sagt Anna Nerlich. Jeder möge so viel geben, wie es ihm möglich ist.

Walt Raaf Theater sind beim Viathea keine Unbekannten. Im Jahr 2005 waren sie schon einmal in Görlitz – damals nur zu zweit, als Paar, mit dem Stück „Wittevogel & Water“. Inzwischen aber sind die Söhne des Paares groß genug und so kommen sie zu viert nach Görlitz – und natürlich mit einem anderen Stück. Es heißt, ganz schlicht, „Die Vögel“. Christiane Hoffmann hat es bereits in Rastatt gesehen und dem Förderverein vorgeschwärmt von den schönen, kreativen Kostümen, die einfach Lust machen, sich unter die beiden Vögel zu begeben und der Musik zu lauschen, die die beiden Söhne dazu machen. „Die Holländer spielen mit dem Publikum, sind fröhlich und witzig“, hat Anna Nerlich in Erfahrung gebracht. In Görlitz sollen sie, wenn die Spendenaktion zum Erfolg führt, am Freitag und Sonnabend in den Gassen der Altstadt auftreten, also am 7. und 8. Juli. Über die Zwischenstände der Spendenaktion wird die SZ ab sofort jedes Wochenende berichten. Spender können gern in der Zeitung sagen, warum sie Geld fürs Viathea geben. Wer lieber anonym bleiben will, wird natürlich nicht genannt.

Klappt es mit den Holländern, dann treten beim 23. Festival vom 6. bis 8. Juli insgesamt 22 Theatergruppen auf, darunter 19 Auswärtige und drei regionale. Die Künstler kommen aus Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Italien, Israel, den USA und Kanada. Eine osteuropäische Gruppe hat sich diesmal nicht so richtig ergeben. Es sind aber zwei gemischte Gruppen mit Darstellern aus mehreren Ländern dabei, darunter auch Osteuropäer.

Große Platzinszenierungen zum Abschluss wird es aus Kostengründen weder am Freitag noch am Sonnabend geben. Der bei den Görlitzern besonders beliebte Donnerstag im Stadtpark ist aber gesichert. Und auch sonst sind keine großen Veränderungen oder neuen Auftrittsorte geplant. Bewegliche Künstler, kleine Platzinszenierungen und auch Platzinstallationen werden sich mischen. „Und die Vögel sind hoffentlich mittendrin“, wünscht sich Anna Nerlich.

Alle Spenden bitte an den Förderverein Viathea, IBAN: DE42 8505 0100 3100 0244 85, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kennwort: Holländer, dazu bitte die Absenderadresse angeben!

