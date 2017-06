Stellenplan für Schulsozialarbeiter steht Zwar hat der Landkreis Görlitz noch kein Geld, um sie zu bezahlen. Aber das Vorhaben an den Oberschulen kann trotzdem starten.

Heiner Seibt ist derzeit der einzige Schulsozialarbeiter im gesamten Landkreis Görlitz. Er arbeitet seit fünf Jahren am Förderschulzentrum in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Es könnte knapp werden. Ab August sollen an Oberschulen im Landkreis Sozialarbeiter angestellt, fast 26 Stellen geschaffen werden. Der Freistaat hatte noch Ende Februar verkündet, dass die Finanzierung gesichert sei. Doch Geld ist aus Dresden nach Görlitz bisher immer noch nicht geflossen. Insgesamt erwartet das Landratsamt Mittel vom Land in Höhe von 532000 Euro. „Wir haben unsere Unterlagen fristgemäß zum 31. Mai eingereicht und noch keine Antwort“, schildert Marlen Heinze, Leiterin des Sachgebietes Kinder-, Jugend- und Familienbildung des Kreises, während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Das war bis gestern nicht der Fall. Der Freistaat hält zudem an Eigenmitteln der Schulträger fest. Das heißt: 20 Prozent der Gesamtfinanzierung der Schulsozialarbeiter müssen aus dem Landkreis kommen, da kamen Proteste der Städte und Gemeinden nicht dagegen an. Auch die Linksfraktion im sächsischen Landtag hatte diese Finanzierung kritisiert. Der Freistaat argumentiert allerdings damit, dass die Schulsozialarbeit keine Aufgabe der Bildungseinrichtungen sei, sondern der öffentlichen Jugendhilfe, für die Landkreise und kreisfreie Städte zuständig sind, gerade auch finanziell. Die Stadt Görlitz hat bereits 50000 Euro in ihrem Haushalt eingestellt.

Die Sprecherin des Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) in Leipzig, Monika Pittasch, gibt inzwischen Entwarnung wegen des vermeintlich engen Zeitplanes. „Alle Antragsteller kennen das für sie in diesem Jahr zur Verfügung stehende Mittelbudget und das Verfahren“, sagt sie. Zudem sei von allen, also auch vom Landratsamt Görlitz, beantragt worden, dass auch ohne Fördermittelzusage mit der Maßnahme begonnen werden könne – ohne, dass negative Konsequenzen zu befürchten sind. Handlungsfähigkeit sei damit gegeben, so Monika Pittasch. Der KSV ist für die Verteilung der Fördergelder zuständig. Alle Anträge aus dem Freistaat, die fristgemäß eingegangen sind, befinden sich derzeit noch in der Prüfung, schildert die KSV-Sprecherin. Das sächsische Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz stellt die Gelder bereit. Das wiederum kritisiert der Görlitzer Landrat. „Ich halte es für besser, wenn das Ganze beim Kultusministerium angesiedelt wäre“, sagt Bernd Lange (CDU). Schließlich handele es sich bei der Schulsozialarbeit um einen pädagogischen Ansatz. „Das ist eher eine Aufgabe fürs Kultus- als fürs Sozialministerium“, findet er.

Im Raum Weißwasser sollen fünf, Niesky vier, Görlitz 4,5, im Raum Löbau 5,15 und Zittau 6,75 Stellen für Schulsozialarbeiter geschaffen werden, befristet bis zum Jahresende. Auch das sorgt im Landratsamt Görlitz für Kopfschütteln. Bis Ende Oktober müsste der Kreis den Antrag für das kommende Jahr einreichen. „Aber es gibt noch keine Aussagen zu den Mitteln, die wir in Zukunft erwarten können“, sagt Sachgebietsleiterin Marlen Heinze. Denn: Ab August 2018 ändert sich das sächsische Schulgesetz. So sind beispielsweise neue Untergrenzen bei Klassenstärken vorgesehen, die Inklusion, also das gemeinsame Lernen behinderter und nicht behinderter Schüler, soll an allen Schulen möglich sein. „Bei der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit muss Klarheit geschaffen werden“, sagt Landrat Bernd Lange. Gerade bei der Inklusion werden die Anforderungen steigen. „Die Lehrer brauchen deshalb Unterstützung“, so der Landrat. Die könnte von den künftigen Schulsozialarbeitern kommen.

CDU-Kreisrat Gotthilf Matzat sieht in der Kurzfristigkeit ebenfalls ein Problem. „Wenn wir den Fachkräften keine Zukunft bieten können, bekommen wir auch keine Fachkräfte“, sagt er. Der Arbeitsmarkt sei zudem eh schon leer gefegt. Andererseits, sagt Gotthilf Matzat, sei eine Regelung mit Schwächen besser als gar keine.

Bisher gibt es im gesamten Landkreis Görlitz nur einen Schulsozialarbeiter. Er arbeitet seit fünf Jahren am Förderschulzentrum in Görlitz. Die Finanzierung teilen sich die Stadt und der Landkreis. Ziel des aktuellen Landesprogrammes ist es, zunächst an jeder Oberschule Schulsozialarbeiter anzustellen.

