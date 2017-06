Stell dir vor, es ist Stadtrat... Am Sonnabend stand das Dresdner Rathaus allen Bürgern offen – ein Aufruf zum Mitreden und Mitbestimmen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die 15-jährige Edith macht Politik. Zusammen mit etwa 30 Mitspielern bildete sie den Stadtrat. Beim Planspiel Kommunalpolitik unterstützten echte Stadträte die Teilnehmer. Oberbürgermeister Dirk Hilbert leitete die Debatte. Fotos: (3) © Sven Ellger Die 15-jährige Edith macht Politik. Zusammen mit etwa 30 Mitspielern bildete sie den Stadtrat. Beim Planspiel Kommunalpolitik unterstützten echte Stadträte die Teilnehmer. Oberbürgermeister Dirk Hilbert leitete die Debatte. Fotos: (3)

Kunstprojekt: Schüler und Lehrer der Freien Alternativschule sammelten Visionen für Dresden auf Klebezetteln.

Richard Reetz, Freiwillige Feuerwehr Bühlau, übt mit Franz das Löschen.

Wie wäre es mit strafrechtlicher Verfolgung haltloser Meckerei auf Politik? Ein solcher Antrag hätte freilich nicht in den Dresdner Stadtrat gehört. Auch nicht in den Rat des Planspiels Kommunalpolitik beim Tag des offenen Rathauses am Sonnabend. Gesetze sind schließlich Staatsangelegenheit.

Was die Kommune indes darf und nicht darf, wofür sie verantwortlich ist und in welchen Fragen sie einer übergeordneten Instanz folgen muss, das hat der Ortsamtsleiter André Barth den Besuchern eine Stunde lang erklärt. Da stand Oberbürgermeister Dirk Hilbert noch draußen am Bratwurstgrill und hatte womöglich mehr Kundschaft als sein Kollege im Plenarsaal Zuhörer. Nicht einmal 30 Bürger interessierten sich dafür, wie in ihrer Stadt Politik gemacht wird. Wissen das vielleicht alle anderen schon in- und auswendig?

Saßen sie hochinformiert im Schatten der Biergartenschirmchen, auf der Liegewiese am Badesee, unter Balkonmarkisen? Oder fanden sie tatsächlich den Weg in die politische Schaltzentrale der Landeshauptstadt? Mehrere Tausend Besucher jedenfalls schätzt das Presseamt. Freilich, das Angebot war groß, und die Auswahl fiel schwer. Die Organisatoren des ersten Tages der offenen Türen dieser Art im Dresdner Rathaus haben ein riesiges Programm vorbereitet – alles unter dem Motto „Mitmachen. Mitreden. Mitbestimmen.“

Einfluss nehmen könne nur, wer sich informiert und einbringt, heißt es im Faltblatt, das den Gästen rund 30 Themenkomplexe zur Wahl stellte: Dresdens Bürgermeister, Ortsamtsleiter, Fraktionen, Vertreter von Ämtern, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes luden zu Gesprächen ein. Der Förderverein Kulturhauptstadt hielt seine Mitgliederversammlung öffentlich ab, im Gang hinter dem Fest- und Plenarsaal stellten auf 100 Metern ehrenamtlich Engagierte ihre Arbeit vor und warben um Mitstreiter. Einer Einladung zur Podiumsdiskussion über Demokratie, Politikverdrossenheit und Bürgerbeteiligung folgten etwa zwei Dutzend Interessierte.

Als besonders umfangreiches Angebot galt besagtes Planspiel Kommunalpolitik. Gefragt waren bis zu 80 Bürgerinnen und Bürger, die sich zunächst das Einmaleins der Kommunalpolitik aneignen, also wissen, wie regierende Parteien aufgestellt sind und im Stadtrat agieren. Im Anschluss teilten sich die Mitspieler in Fraktionen auf und arbeiteten Anträge aus, die sie in den Stadtrat einbringen wollen. Dabei unterstützten sie echte Stadträte. Von 15 bis 16.30 Uhr tagte der Bürger-Stadtrat öffentlich im Plenarsaal. Wie in den echten Stadtratsitzungen üblich, war Publikum auch in der gespielten Tagung willkommen.

Mit 35 Stadträten wirkte der fiktive Rat erstaunlich dünn besetzt (die Reihen der Zuschauer in etwa gleicher Stärke auch). Doch Oberbürgermeister Dirk Hilbert erklärte ihn für tagungsfähig und leitete die Debatten, wie es sein gewohntes Tagesgeschäft ist, allerdings mit mehr Milde als in der Realität. Die Anträge von insgesamt vier Fraktionen standen auf der Tagesordnung. Die Fraktion Frauenkirche suchte mit ihrem Vorhaben Gehör, am Johannstädter Fährgarten einen „modernen Radweg“ zu schaffen. Dabei steckte sie reichlich Schelte ein, musste nachbessern und konkretisieren – mit Erfolg. Der Stadtrat stimmte mit überwiegender Mehrheit dafür, den Antrag anzunehmen. In Wirklichkeit wäre nun der OB am Zug. Die behördliche Prüfung nähme ihren Lauf.

Für eine kostenfreie Benutzung der Busse, Bahnen und Fähren trat die Fraktion Semperoper ein. Weniger Autos im Stadtverkehr. Staufreie, schlaglocharme Straßen. Ticketautomaten können eingespart werden, samt der Kontrolleure. Die setzt man dann an die deutlich weniger feinstaubbelastete Luft. Ganz schön teuer dieser Service, darüber sind sich alle Fraktionen einig. Der Antrag scheitert.

Es folgt Fraktion Open Data. Sie will Dresdens Bürgern sämtliche Daten der städtischen Verwaltung offenlegen. Mehr Transparenz, mehr Information, mehr Meinungsbildung. Nur – für wen? Mitmachen. Mitreden. Mitbestimmen. Ein nächster Antrag könnte heißen: Lasst uns die Bürger zum Jagen tragen.

