Steinwurf auf Snackautomaten Unbekannte haben das Gerät auf dem Bahnhof in Löbau dadurch beschädigt. An die Süßigkeiten kamen sie dennoch nicht.

Der Löbauer Bahnhof. © Rafael Sampedro

Unbekannte haben den Snackautomaten am Bahnhof Löbau beschädigt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Ebersbach mitteilt, haben der oder die Täter dazu vermutlich einen Stein benutzt. „Die Scheibe zersplitterte“, heißt es, habe aber standgehalten, sodass die Süßigkeiten in dem Automaten nicht entwendet werden konnten. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

