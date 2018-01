Steinteppiche vor den Geschäften Bei der Bürgerumfrage zur Bahnhofstraße stimmte die Mehrheit für historisches Mosaikpflaster auf den Gehwegen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Viele kleine Steine füllen die Gehwege in der Bahnhofstraße. Geht es nach den Teilnehmern der Bürgerbefragung, soll das auch in Zukunft so bleiben. © Arvid Müller Viele kleine Steine füllen die Gehwege in der Bahnhofstraße. Geht es nach den Teilnehmern der Bürgerbefragung, soll das auch in Zukunft so bleiben.

Großen Granitplatten, wie auf der Hauptstraße, erteilte die Mehrheit eine Absage.

Stattdessen soll es wieder ein gemustertes Mosaikpflaster geben.

Radebeul. Alte Bäume stehen lassen oder mehr Parkplätze schaffen? Das ist die große Frage, wenn es um die Zukunft der Bahnhofstraße geht. Nicht nur im Rathaus rauchen die Köpfe, auch unter den Radebeulern ist eine Diskussion entfacht, wie die Einkaufsstraße in West gestaltet werden soll. Die Meinungen gehen auseinander. Bei der Bürgerbefragung, die im vergangenen Sommer durchgeführt wurde, konnten die Teilnehmer aber nicht nur über den Baum- und Parkplatzbestand abstimmen. Auch die Frage, wie die Gehwege saniert werden sollen, stand zur Debatte. Bei diesem Punkt fiel das Ergebnis eindeutiger aus. Insgesamt wurden 343 Stimmen abgegeben. 200 davon per Stimmzettel. Die restlichen Befragungsteilnehmer stimmten online ab.

58 Prozent der Befragten entschieden sich in puncto Gehwege für die von der Stadt favorisierte Variante A. Die sieht vor, dass die Gehwege nach historischem Vorbild mit teppichartigen Mustern aus farbigen Mosaiksteinen gepflastert werden. Also wieder so ähnlich aussehen wie jetzt auch. Die Optik der Pflasterung geht auf die Gründerzeit zurück. Die Mosaiksteine sollen wie ausgerollte Teppiche vor den einzelnen Geschäften anmuten.

Das gefällt vielen der Umfrageteilnehmer offenbar richtig gut. Andere sehen das Mosaikpflaster kritisch. Bei einer Bürgerveranstaltung im letzten Jahr hatte eine ältere Dame angesprochen, dass es sich auf dem Pflaster schlecht laufen lässt – zumindest, wenn man nicht mehr allzu gut zu Fuß ist. Einige Bekannte seien dort schon gestürzt, sagte sie. Tatsächlich ist das Pflaster bucklig und wellig. An manchen Stellen sind die Steine herausgebrochen. Dort klaffen kleine Löcher in den Gehwegen, in denen man bei etwas Unachtsamkeit leicht umknicken kann. Trotzdem spricht sich auch die Stadt für die Mosaiksteine auf den Bürgersteigen aus. Anja Schöniger vom Stadtplanungsamt hatte bereits im letzten Sommer erklärt, dass die Steine eben liegen, wenn sie neu verlegt werden.

Eine andere Möglichkeit wäre, anstatt der kleinen Steine große Granit-Platten auf den Fußwegen vor den Geschäften zu verlegen. Die würden dann eine glatte Laufzone bilden. Nur an den Rändern links und rechts gebe es Mosaiksteine. Diese Lösung kennen die Radebeuler von der Hauptstraße in Ost. Für West wollten die meisten der Umfrageteilnehmer diese Variante aber nicht. Nur 34 Prozent stimmten für das glatte Pflaster.

Noch hat der Stadtrat über die endgültige Lösung nicht abgestimmt. Ursprünglich sollte die Entscheidung schon vor Weihnachten fallen. Doch wegen Unstimmigkeiten bei der Parkplatz-Baum-Debatte wurde das Thema zurück in die Ausschüsse verwiesen und soll erneut diskutiert werden. Was die Gehwege anbelangt, wird es voraussichtlich aber keinen großen Redebedarf mehr geben. Stadt und Bürger sind sich einig.

Die Abstimmung bezog sich auch auf die Fußwege im nördlichen Teil der Bahnhofstraße, von kurz vor der Brücke bis zur Meißner Straße hoch. Über die Hälfte der Befragten stimmten dafür, dass dort ebenfalls keine Lauflinie aus Granitplatten verlegt werden soll. Stattdessen soll neues gelbliches Seifenpflaster verlegt werden, ähnlich dem, das jetzt bereits dort liegt.

Verändern soll sich ab 2019 – dann ist nach jetzigem Stand Baustart – auch der Bahnhofsvorplatz. Dort ist eine neue Bushaltestelle mit Unterstand geplant. Außerdem soll ein Taxi-Standplatz entstehen. Vor dem Bahnhofsgebäude werden auf einer teppichartigen Fläche alte Fliesen wieder eingebaut. Der restliche Platz bekommt Granit-Kleinpflaster. Entlang der Bahndammstützmauer ist eine Überdachung für Fahrräder und Schließfächer vorgesehen. Außerdem soll eine Reihe mit Laubbäumen gepflanzt werden.

