Steinschläge an der Lochmühle Mauern im Liebethaler Grund müssen abgetragen, der Malerweg gesperrt werden. Die Gefahr ist damit nicht gebannt.

Eine Holzbarriere schützt die Lochmühle und die Wanderer, die hier auf dem Malerweg unterwegs sind. Das reicht künftig nicht, sagt der Mühlenbesitzer, der den Schutzzaun selbst aufgestellt hat. © Norbert Millauer

Über einen halben Zentner schwere Brocken stürzten zuletzt im Juni in den Liebethaler Grund bei Lohmen – aus einer Höhe von gut 20 Metern. Zuvor habe es schon im Mai einen ähnlichen Steinschlag gegeben. So berichtet es Hermann Häse, der Eigentümer der Lochmühle. Aufgehalten wurden die Steine durch eine Schutzwand, die Häse zuvor hatte errichten lassen. „Wenn ich die Barriere nicht gebaut hätte, wären Leute zu Schaden gekommen“, sagt er. Doch sollten noch mehr Steine herabstürzen, reicht die Schutzwand nicht, fürchtet Häse, der die Lochmühle im Februar gekauft hat und hier ein Gasthaus plus Hotel eröffnen möchte. Der Investor zieht deshalb jetzt die Notbremse. Er will die maroden Trockenmauern oberhalb der Lochmühle abtragen lassen. Die Triebkraft der Baumwurzeln, die Windlast auf den Bäumen und nicht zuletzt der Frost hätten den Verbund der Steinquader unwirksam gemacht, schreibt Häse in einem Fax an die Landesdirektion Sachsen. Die Trockenmauern stammen von 1896. Das Planungsbüro für Geotechnik Bartsch aus Freiberg habe ihm dies nach einer Untersuchung bestätigt – und Gefahr im Verzug angezeigt. Erst im Juni habe es einen Steinschlag gegeben, bei dem über einen halben Zentner schwere Brocken zu Tal stürzten.

Die Landesdirektion Sachsen hat aber mit sofortiger Wirkung die Bauarbeiten zum Abtragen von Trockenmauern oberhalb der Lochmühle im Liebethaler Grund in Lohmen gestoppt. Das teilte die Behörde letzte Woche mit. Die Arbeiten an den Trockenmauern hätten ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde begonnen, erklärt die Landesdirektion ihr Handeln.

Bei den Trockenmauern handelt es sich jedoch um ein gesetzlich geschütztes Biotop. „Deren Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung ist verboten“, erklärt die Landesdirektion. Überdies könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Arbeiten Lebensräume von besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden. Häse hatte die Aufsichtsbehörde am 27. Juni kurzfristig über die nun geplanten Arbeiten informiert.

Der Konflikt hat eine Vorgeschichte. Bereits im März sei der Lochmühlen-Eigentümer aus konkretem Anlass darüber informiert worden, dass jegliche Arbeiten der vorherigen Prüfung und Zustimmung der Naturschutzbehörde bedürfen. Zudem sei ihm seit Längerem bekannt, dass sich das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet befindet und dort besondere Vorschriften gelten, erklärt die Landesdirektion. Die Behörde will nun selbst von Geologen prüfen lassen, ob von den Trockenmauern und Felswänden eine Gefahr ausgeht.

Hermann Häse hat sich zuletzt persönlich auf den Weg gemacht, um den Bauantrag und ein Gutachten über die Gefahr durch die Mauern zur Landesdirektion zu bringen. Der Malerweg im Liebethaler Grund soll nun gesperrt werden, erklärte er am Telefon.

