Steinregen an der Äußeren Bautzner In Löbau sind am Mittwoch große Brocken vom Dach eines Hauses gefallen. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Mittwochabend sah der Gehweg gegenüber der Pestalozzi-Oberschule aus wie ein Schlachtfeld. Passanten waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe. © Marcus Scholz

Auf dem Gehweg an der Äußeren Bautzner Straße, direkt gegenüber der Pestalozzi-Oberschule, hat es am Mittwochabend eingeschlagen. Kleine und große Gesteinsbrocken lagen auf dem Gehweg verteilt. Woher die Steine stammen, war zunächst unklar. Auf Nachfrage hat Andrea Heinke, Geschäftsführerin der Löbauer Wohnungsverwaltung und Bau GmbH (Wobau), Licht ins Dunkel gebracht. „Die Steine haben sich vom Dach eines Hauses gelöst“, sagt sie. Verletzt wurde anscheinend niemand. Zumindest habe sich niemand gemeldet, so Frau Heinke.

Besagtes Gebäude gehört der Wobau. Frau Heinke habe von dem Vorfall zuerst gar nichts mitbekommen. „Das Ordnungsamt hat mich am Donnerstag angerufen“, sagt sie. Um zu verhindern, dass Personen verletzt werden, sollten weitere Steine vom Dach fallen, sei der Gehweg direkt abgesperrt worden, so die Wobau-Chefin, die nach dem Anruf des Ordnungsamtes sofort einen Dachdecker zur Kontrolle auf das Dach geschickt habe. Dabei sei festgestellt worden, dass es noch weitere lockere Steine gibt. Zu dem Brockenregen sei es gekommen, weil sich kleine Risse im Dach mit Wasser gefüllt hätten und durch den Frost aufgeplatzt seien, so Andrea Heinke. So schnell wie möglich sollen die Schäden nun behoben werden. Deswegen könnte es sein, dass die Äußere Bautzner Straße noch in dieser Woche nur eingeschränkt befahrbar sein wird. „Der Dachdecker muss für die Arbeiten vielleicht eine Hubbühne aufstellen“, sagt die Wobau-Chefin. Das alte Gebäude zu sanieren, stünde derweil nicht auf der Agenda. Zuerst bekommen andere Häuser entlang der Äußeren Bautzner einen neuen Anstrich verpasst. Seit Sommer werden die Häuser mit den Nummern 29 und 31 saniert. Im kommenden Jahr seien dann die Gebäude 25 und 27 an der Reihe, so Frau Heinke.

