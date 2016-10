Steinpilze aus dem eigenen Garten

Ingrid Lommatzsch mit einem Teil ihrer Riesen-Pilz-Ernte aus eigenem Garten. © SZ Thomas Eichler

Niederoderwitz. Einen nicht alltäglichen Pilzfund hat Familie Lommatzsch aus Niederoderwitz jetzt im heimischen Garten gemacht. „Mein Mann hat am Donnerstag mehrere große Steinpilze sowie Maronen verstreut in einem Teil des Gartens entdeckt, in dem das Gras hoch steht und in den wir nur selten kommen“, erzählt Ingrid Lommatzsch.

Ihr Mann habe zuerst gedacht, im hohen Gras liege ein Ball. Dass jedoch der Schirm einer 1,6 Kilogramm schweren großen Marone aus dem Gras ragte, sei dann sehr überraschend gewesen, so Ingrid Lommatzsch. „Das Ganze hat gewirkt wie im Märchenwald“, sagt sie. Die Pilze werden nun geschnitten und zum Teil gebraten sowie eingefrostet. (szo)

