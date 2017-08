Steinmetzbräu gibt’s jetzt vom Fass Bisher wurde das Demitzer Bier nur einmal im Jahr in Flaschen abgefüllt. Im Gasthof Kmoch kommen Biertrinker nun das ganze Jahr über in den Genuss.

Volker Kmoch zapft das Steinmetzbräu in extra dafür angefertigte Gläser. Sie zeigen den Klosterberg und davor das Demitzer Bahnviadukt. © Steffen Unger

Das Demitzer Steinmetzbräu gibt’s jetzt das ganze Jahr – frisch gezapft vom Fass. Volker Kmoch, Inhaber des gleichnamigen Gasthofes in Demitz-Thumitz, füllt den Gerstensaft in eigens dafür hergestellte Gläser – wahlweise 0,5- und 0,3-Liter. Mittels Laser ließ er dafür bei Issitec/Lausitzer Druckhaus in Bischofswerda das Demitzer Wappen mit dem Viadukt und dem stilisierten Klosterberg in das Glas gravieren.

Bislang gab es das Demitzer Bier, ein in der Löbauer Bergquellbrauerei hergestelltes Pilsner, ausschließlich in Flaschen. Biergenuss nur für kurze Zeit. Denn abgefüllt werden die mit speziellen Etiketten versehenen 0,3-Liter-Flaschen nur einmal im Jahr. Eigentlich schade für diese Marke des Granitdorfes Demitz-Thumitz, sagte sich Volker Kmoch. Deshalb sprach er mit der Löbauer Brauerei und holte sich bei der Gemeinde die Genehmigung ein, das Wappen auf seinen Gläsern nutzen zu dürfen. „Das Steinmetzbräu ist bei den Gästen beliebt“, sagt er. Inzwischen ist es die Nummer eins unter den Bieren, die er ausschenkt.

Auf „ihr“ Flaschenbier müssen die Demitzer trotzdem nicht verzichten. Ab dem 11. August, dem achten Geburtstag des Steinmetzbräus, wird das diesjährige verkauft – zunächst beim Bierfest an der Alten Steinsäge, anschließend in einigen Geschäften in der Gemeinde, zum Beispiel im Edeka-Markt in Wölkau. Die vier Paletten des vergangenen Jahres – insgesamt 3 840 Flaschen – waren innerhalb von drei Wochen weg, sagt Martin Grohmann vom Demitzer Granitdorfverein. Deshalb habe der Verein diesmal mehr bestellt.

Für den Granitdorfverein ist es eine Preisfrage, weshalb es das Steinmetzbräu in der Flasche nur einmal im Jahr gibt. Rund 17 Euro kostet der Kasten mit 24 Flaschen inklusive Pfand. Begründet ist der Preis zum einen in der Abfüllung. Um das Demitzer Etikett aufzubringen, muss die Anlage in der Brauerei angehalten und neu eingerichtet werden. Hinzu kommt, dass das Bier nirgendwo gelistet ist. Der Getränkehändler bringt die Kästen auf einer Extratour nach Demitz. Das treibt den Preis in die Höhe. Günstiger geht es da mit dem Bier vom Fass, das man nun genießen kann, wann immer man es möchte.

Steinmetzbraufest: 11. August ab 17 Uhr, Alte Steinsäge, nahe des Demitzer Schulplatzes

