Steinmeiers Stationen in Dresden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD, 3.v.l.) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (2.v.l.) sitzen bei einer Ökumenischen Andacht im Altarraum der Frauenkirche. Der Bundespräsident besucht im Rahmen eines zweitägigen Antrittsbesuches den Freistaat.

Mit zahlreichen Terminen in Dresden beendet Frank-Walter Steinmeier am Dienstag seinen Antrittsbesuch in Sachsen. Diese Stationen stehen auf dem Programm des Bundespräsident ...



1. Frauenkirche - 8.00 Uhr:



Der erste Programmpunkt ist bereits abgehakt. Um 8.00 Uhr besuchten er und seine Frau Elke Büdenbender eine ökumenische Andacht in der Frauenkirche.



2. Besuch des Sächsischen Landtages - 9.00 Uhr



Anschließend ging es in den Landtag. Hier will Steinmeier mit Präsidiumsvertretern und Fraktionsvorsitzenden ins Gespräch kommen. Nach einer Stunde geht es weiter zur nächsten Station.

3. Sächsische Staatskanzlei - 10.00 Uhr

In der Staatskanzlei wird der 61-Jährige an einer Kabinettssitzung teilnehmen.

4. Demokratie-Forum in der Dreikönigskirche - 11.00 Uhr

Mit Spannung wird der Auftritt des Bundespräsidenten bei einem Demokratie-Forum in der Dreikönigskirche erwartet. Eingeladen hat die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Die Veranstaltung firmiert unter dem Titel: „Unterschiede aushalten. Streit wagen. Demokratie leben. Und was politische Bildung dabei soll…“

Steinmeier wird dabei eine Rede halten. Anschließend folgt eine Saaldiskussion. Am Montag hatte Steinmeier am ersten Tag seines Sachsenbesuchs im Hinblick auf das Bundestagswahlergebnis der AfD im Land gesagt: „Wenn man mit einem solchen Ergebnis umgehen muss, ist es das Sinnvollste, das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.“

5. Offiziersschule des Heeres - 14.45 Uhr

Gegen 14.45 Uhr wird Steinmeier in der Dresdner Albertstadt erwartet. Hier steht ein Besuch der Offiziersschule des Heeres auf dem Programm.

6. Zentrum für regenerative Therapien - 16.00

Abschließend besucht Steinmeier in Johannstadt das zur TU gehörende Dresdner Zentrum für regenerative Therapien. (fsc/dpa)

