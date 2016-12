Steinmeier regt Neustart der Rüstungskontrolle an

Hamburg. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat auf der OSZE-Konferenz in Hamburg vor einer neuen Rüstungsspirale in Europa gewarnt. Durch Misstrauen und Angst drohe eine „gefährliche Dynamik der Aufrüstung“, sagte Steinmeier am Donnerstag bei einem Treffen von rund 50 Außenministern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. „Niemand kann wollen, dass sich eine neue Rüstungsspirale in Gang setzt“, sagte Steinmeier. Deshalb müsse es einen „Neustart“ für die Rüstungskontrolle geben, deren Instrumente veraltet seien.

Gegenüber dem russischen Außenminister Sergej Lawrow warb Steinmeier für einen „erneuerten Dialog, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen“. Gegensätzliche Positionen prallten beim Thema Ukraine-Konflikt aufeinander. Während der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin erneut Russland dafür verantwortlich machte, dass die Abkommen von Minsk nicht eingehalten werden, wies Lawrow alle Vorwürfe zurück. Er forderte den Westen auf, jede „martialische Rhetorik“ zu beenden. Den Eindruck einer russischen Bedrohung nannte er einen „Mythos“. (dpa)

