Steiniger Weg zur neuen Regierung

Es ist schon kurios. Der neue Bundestag beginnt am Dienstag mit der Arbeit: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem sieben Bundeswehreinsätze im Ausland, die Personalbemessung in Krankenhäusern und der Erhalt der Stahlstandorte. Während die neugewählten Abgeordneten sich auf die ersten Debatten und Abstimmungen vorbereiten, sucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Auswegen aus der politischen Krise. Er forderte die Parteien auf, weiter über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Vor zwei Monaten haben die Wähler gesprochen, aber eine neue Regierung kommt bisher nicht zustande. Die SZ beschreibt die Folgen des Scheiterns der Koalitionsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen.

Warum sind die Verhandlungen von Union, FDP und Grünen gescheitert?

Gegen Mitternacht war FDP-Chef Christian Lindner vor die Presse getreten, um den Abbruch der Jamaika-Sondierungen zu verkünden. Es sei den vier Gesprächspartnern nicht gelungen, eine Vertrauensbasis oder eine gemeinsame Idee für die Modernisierung des Landes zu finden, begründete Lindner seine Entscheidung. Die bisherige Einigung enthalte zahllose Widersprüche, offene Fragen und Zielkonflikte. Die Grünen, die sich um die Chance gebracht sehen, mitregieren zu können, werfen Lindner vor, den Ausstieg von vornherein geplant zu haben. Die FDP selbst spekuliert auf ein gutes Abschneiden bei möglichen Neuwahlen, sodass es ohne Grüne für eine schwarz-gelbe Regierung reichen könnte.

Müssen jetzt rasch Neuwahlen abgehalten werden?

Nein. Neuwahlen sind nicht der einzige Ausweg aus der politischen Krise. Das Grundgesetz hat, um politische Stabilität zu gewährleisten, vor Parlamentsauflösung und Neuwahlen hohe Hürden gesetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag in einer kurzen Erklärung das Wort „Neuwahlen“ erst gar nicht in den Mund genommen. Er kündigte statt dessen an, mit den Parteien Gespräche zu führen. „Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält“, sagte er. Wie weit seine Autorität oder Überzeugungskraft reichen wird, bleibt abzuwarten. Eine Option wäre die Bildung einer Minderheitsregierung unter Führung der Union.

Wie könnte eine Minderheitsregierung aussehen?

Da die SPD eine neue Große Koalition strikt ablehnt, bliebe nur noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Kanzlerin Angela Merkel könnte mit den Grünen oder mit der FDP eine gemeinsame Regierung bilden und müsste bei Gesetzesvorhaben auf Stimmen aus den anderen Fraktionen hoffen. Einer möglichen Koalition aus CDU/CSU und FDP fehlen 29 Sitze zur Mehrheit im Parlament. Schwarz-Grün wäre schwächer: Hier fehlten 42 Sitze zur Mehrheit. Eine Bundesregierung, die auf wechselnde Mehrheiten angewiesen wäre, hat es bisher nicht gegeben. Einerseits gelingt es Merkel häufig, Kompromisse zwischen widerstreitenden Interessen zu schmieden. Andererseits bedeutet eine Minderheitsregierung permanente Unsicherheit oder sogar politische Erpressbarkeit. Ob sie für dieses Wagnis bereit stünde, ist fraglich. Der Weg der Minderheitsregierung müsse sehr genau überlegt werden, sagte sie im ARD-Brennpunkt am Montagabend. „Ich bin sehr skeptisch.“

Droht Instabilität und Unsicherheit durch eine Minderheitsregierung?

Das muss nicht zwangsläufig so sein. Andere Länder haben langjährige Erfahrungen mit wechselnden Mehrheiten im Parlament, zum Beispiel Spanien, Dänemark und Schweden. In der Bundesrepublik gab es bisher nur in einigen Bundesländern Minderheitsregierungen: Berlin, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt regierte einst Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD) mit einer rot-grünen Minderheit, die von der PDS toleriert wurde. Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich Angela Merkel angesichts der politischen Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene diese Modelle zum Vorbild nimmt. Sie wäre abhängig von dem Willen der Opposition, die Regierung zu unterstützen. Für jedes Gesetz, inklusive Bundeshaushalt, müsste sie andere Fraktionen überzeugen, zuzustimmen. Diese verlangen womöglich im Gegenzug Entgegenkommen bei anderen Themen. Abgesehen davon, dass diese Verfahrensweise viel Zeit in Anspruch nimmt, fehlt es an Verlässlichkeit. Viele Politikwissenschaftler befürworten das Modell dennoch, weil es dem demokratischen Grundsatz entspricht: Die Verantwortlichen müssen immer wieder begründen, warum sie für oder gegen eine Entscheidung sind. Die Kanzlerin könnte aber nach einiger Zeit die Vertrauensfrage stellen und verlieren. Dann wären Neuwahlen die Folge.

Wer entscheidet, ob es Neuwahlen gibt?

Bei dieser Frage kommt es sowohl auf den Bundestag als auch auf den Bundespräsidenten an. Das Paradoxe ist, dass eine Neuwahl ohne Kanzlerwahl nicht möglich ist. Dieses Prozedere verlangt das Grundgesetz. Als ersten Schritt muss der Bundespräsident deshalb einen Kandidaten vorschlagen. Dies wäre wahrscheinlich Angela Merkel von der stärksten Bundestagsfraktion CDU/CSU. Sie würde Kanzlerin, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundestages für sie stimmt („Kanzlermehrheit“). Nötig wären dafür in der geheimen Abstimmung auch Stimmen von Abgeordneten der anderen Fraktionen. Findet der Vorschlag des Bundespräsidenten keine Mehrheit, beginnt die zweite Wahlphase. Der Bundestag hat jetzt zwei Wochen Zeit, sich mit absoluter Mehrheit auf einen Kanzler zu einigen. Die Zahl der Wahlgänge ist ebenso wenig begrenzt wie die Zahl der Kandidaten. Dem Bundestag steht es also frei, die zwei Wochen ungenutzt verstreichen zu lassen oder beliebig oft zu versuchen, einen Bewerber zu wählen. Kommt auch in dieser Zeit keine Kanzlermehrheit zustande, beginnt die dritte Phase. In diesem letzten Wahlgang genügt die relative Mehrheit, das heißt, der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Der Bundespräsident entscheidet dann, ob er den Gewählten ernennt oder den Bundestag auflöst.

In welchem Zeitraum wären Neuwahlen denkbar?

Nach dem oben beschriebenen Szenario würden Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen stattfinden. Als möglicher Termin für die Neuwahl wird schon der 22. April genannt. Kann also gut sein, dass eine neue Regierung erst im Sommer 2018 steht.

Wer könnte bei Neuwahlen von der derzeitigen Lage profitieren?

Das ist schwer vorhersehbar. Immer wieder wird die Vermutung geäußert, dass vor allem die AfD mit ihrem Image als Protestpartei zum großen Gewinner werden könnte. Aber noch bestätigen Umfragen dies nicht. Im letzten Sonntagstrend der Bild am Sonntag lag die AfD bei 13 Prozent. Bei der Wahl im September waren es 12,6 Prozent. Die Mehrheitsverhältnisse könnten nach der Wahl also kaum anders aussehen als bisher. Welche Schlüsse die Wähler aus den gescheiterten Sondierungsgesprächen ziehen, ist offen. Ob beispielsweise die FDP davon profitiert und wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik Unionswähler auf ihre Seite zieht oder ob sie sich komplett verzockt hat, gehört zu den spannenden Fragen in diesen Wochen. ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn sagt, Neuwahlen wären „ein Spiel mit hohem Risiko für alle Parteien“. Im Falle eines kurzen Wahlkampfs würden die Personen und damit die Spitzenkandidaten seiner Einschätzung nach wieder stärker in den Vordergrund rücken. (mit dpa)

