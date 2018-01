Steiniger Weg zum schnellen Netz Strehla bereitet den geförderten Breitbandausbau vor. Doch bis Glasfaserkabel verlegt werden, gibt es noch viel zu tun.

Strehla. Der Breitbandausbau in Strehla kommt. Nur wann genau er startet, ist noch offen. Einen Zeitplan herauszugeben, sei derzeit nicht möglich, so Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) am Dienstag bei seinem ersten Bürgerstammtisch dieses Jahres.

Schon im Oktober 2016 hatte Jeromin eine Bürgerrunde zum Thema Breitbandausbau einberufen. Das Interesse war immens, der Rathaus-Trausaal knackvoll. Am Dienstag blieben die meisten der Plätze im Jugend- und Freizeitzentrum leer – obwohl sich einiges tut beim gefördertem Breitbandausbau. Die Stadt steckt derzeit mittendrin im komplexen wie langwierigen Vorbereitungsverfahren. Zuletzt ging es um die Frage, welche Ausbautechnologie und welches Fördermodell es werden sollen. Beim Modell hat sich Strehla für die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke entschieden. Dabei werden die Fördergelder an das Telekommunikationsunternehmen durchgereicht, das den Netzausbau letztlich durchführt. Mit den öffentlichen Geldern wird die Erschließung für das Unternehmen rentabel gemacht.

Technologisch setzt Strehla auf das Verlegen von Glasfaserkabeln bis an die Häuser heran. Das wird zwar für mehr Tiefbau sorgen und das Vorhaben teuer machen: Die Wirtschaftlichkeitslücke allein beträgt geschätzte 5,6 Millionen Euro. Doch die nur etwa halb so kostspielige Variante, bei der zwischen Verteilerkästen und Häusern auf die vorhandenen Kupferkabel zurückgegriffen wird, halten Stadt und Räte für nicht zukunftsweisend. Denn die möglichen Übertragungsraten der Kupferkabel reichen nach derzeitigem Stand der Technik nicht an die der Glasfaserkabel heran, vor allem, je länger das Kupferkabel vom Verteiler entfernt ist.

Insofern dürften die Bereiche, in denen der Ausbau mit Fördermitteln erfolgen wird, technologisch künftig wohl etwas besser gestellt sein. Denn in der Kernstadt, wo die Telekom auf eigene Kosten ausbauen will, wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf die vorhandenen Kupferkabel zurückgegriffen. Höhere Übertragungsraten von 50 und mehr MBit sollen durch das Vectoring-Verfahren erreicht werden.

Die technologische und organisatorische Stoßrichtung für den geförderten Ausbau in Strehla ist also klar. Auch eine Kostenschätzung liegt auf dem Tisch. Seit Dezember hat die Stadt auch eine Förderzusage vom Bund für das Vorhaben. Jetzt müssen noch die Fördermittel beim Land beantragt werden. Mit einer Zusage sei bis März zu rechnen. Ob und wie viel Geld noch aus dem städtischen Haushalt in den geförderten Breitbandausbau fließen muss, ist eine der noch offenen Fragen. Für die perspektivisch zehn Prozent Eigenanteil (in Strehla mehr als 280 000 Euro) gibt es Unterstützungssignale von Land und Kreis, aber noch keine handfesten Zusagen.

Die weiteren Schritte zum geförderten Ausbau sind, die nötigen Leistungen detailliert zu umreißen. Dann wird über eine Ausschreibung ein Netzbetreiber gesucht. Das gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibungsprozedere soll bis zu einem halben Jahr dauern. Das Ergebnis der Ausschreibung muss dann noch mit Bund und Land rückgekoppelt und anschließend ein Vertrag mit dem Netzbetreiber geschlossen werden. Erst dann kann der eigentliche Ausbau losgehen. Deshalb sei mit einer Umsetzung eher 2019 zu rechnen. Nach derzeitigem Stand der Dinge will der Bund, dass der geförderte Ausbau bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen ist. Einen gewissen Zeitplan gibt es also doch.

Wer wissen möchte, in welchem Bereich sein Anschluss liegt (geförderter oder nicht geförderter Ausbau) kann sich an die Stadtverwaltung Strehla wenden: Tel.: 035264 9590 oder E-Mail:stadt.strehla@kin-sachsen.de

