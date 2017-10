Steiniger Weg zum Geopark

Wofür braucht die Region um den Tharandter Wald einen Geopark?

Das Ziel des Nationalen Geoparks Tharandter Wald und der Weißeritztäler – so lautet der korrekte Name – soll es sein, ein regionales Netzwerk zu schaffen, das die Angebote und Sehenswürdigkeiten der Umgebung unter einem Dach bündelt. Es geht darum, gemeinsame Interessen voranzutreiben, zum Beispiel den Tourismus zu stärken, Natur- und Umweltschutz zu fördern oder Traditionen zu pflegen. Dazu sollen die Besonderheiten der Region hervorgehoben werden, in kultureller, wirtschaftlicher wie geologischer Hinsicht. „Bisher gibt es nur einzelne Kommunen, aber keine Region“, erklärt Annett Geppert. Auch ein einheitlicher Tourismusverband für die Umgebung, wie es beispielsweise in der Sächsischen Schweiz der Fall ist, fehlt. Die 37-Jährige hat Geologie an der TU Freiberg studiert und leitet den Verein, der den Geopark schaffen will. Den Tharandter Wald hat die junge Frau, die ursprünglich aus Riesa kommt, während ihres Studiums genauestens kennengelernt. Sie ist vor allem mit seinen erdgeschichtlichen Besonderheiten vertraut: „Hier gibt es alle Gesteinsarten auf engem Raum, die sonst weit verbreitet in ganz Sachsen vorkommen“, erklärt Annett Geppert. Ziel sei es daher, solche Besonderheiten besser zu vermarkten und der Region damit eine stärkere Identität zu verleihen. Angedacht ist, am Vereinssitz an der Talstraße in Dorfhain künftig eine Art Besucherzentrum für den neuen Geopark zu schaffen. Denn Dorfhain selbst wäre auch der Mittelpunkt des neuen Geoparks, einer Region, die zwischen Wilsdruff und Dippoldiswalde, Bobritzsch und Freital liegt.