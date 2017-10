Steiniger Weg bis zur Baugenehmigung Das Landratsamt wirbt für das ländliche Bauen. Doch den Bauwilligen wird es nicht immer leicht gemacht.

Landrat Matthias Damm (CDU) (rechts) hat mit einigen Mitarbeitern des Landratsamtes die Gemeinde Ostrau besucht. Eine Station war die Biogärtnerei Auenhof in Niederlützschera. Auch an anderen Orten machte Bürgermeister Dirk Schilling auf Probleme bei der Umsetzung von Bauvorhaben aufmerksam. © André Braun

Sie sei sich vorgekommen wie der Spielball des Landratsamtes. So bezeichnet Katrin Leipacher von der Biogärtnerei Auenhof in Niederlützschera das Hin und Her auf der Behörde, um einen Bauantrag genehmigt zu bekommen. „Ich habe immer das zugearbeitet, was die Mitarbeiter der Bauordnungsbehörde gefordert haben. Trotzdem hat es eineinhalb Jahre gedauert, bis es die Genehmigung gab“, so die Geschäftsfrau.

Ihre Erlebnisse mit dem Amt schilderte sie CDU-Landrat Matthias Damm, seinen führenden Mitarbeitern und dem Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser (CDU), die zum Kommunaltag nach Ostrau gekommen waren. „Dieser Tag soll genutzt werden, um Probleme aufzuzeigen, nicht um Vorwürfe zu machen. Ich hoffe, mit der Schilderung meiner Erlebnisse einen Anstoß gegeben zu haben, damit es künftig eine offenere und qualitativ bessere Zusammenarbeit von Bürgern und dem Landratsamt gibt“, sagte Katrin Leipacher. So sieht das auch CDU-Bürgermeister Dirk Schilling: „Wir wollen Dinge zeigen, die verbessert werden müssen.

Dabei ging es vor allem um Vorhaben beim Straßenbau und um Probleme bei der Bewilligung von Bauanträgen“. In der Gemeinde gebe es schöne und gute Projekte, die sich durch die teilweise überbordenden Anforderungen der Ämter des Landratsamtes schwierig gestalten, so der Bürgermeister. Es sei die Pflicht der Kommune, auf diese Probleme hinzuweisen und den Bürgern sowie Investoren bei der Bewältigung der Bürokratie zu helfen. „Das passiert von unserer Seite auf jeden Fall. Ich gehe auch mit auf das Amt, um Dinge zu klären“, sagte Schilling. Und so wurde am Kommunaltag nicht nur bei der Biogärtnerei Auenhof, die in Kürze einen Antrag auf den Bau eines Bürogebäudes mit Lagerhalle stellen will, haltgemacht, sondern auch in Schrebitz. Dort will eine Familie ein Eigenheim zwischen zwei bereits bestehenden Gebäuden auf ein Wiesengrundstück bauen. Laut der Bauordnungsbehörde liege das Grundstück im Außenbereich. „Wer sich das vor Ort ansieht, kann sich das nicht vorstellen“, sagte Dirk Schilling.

Er plädiert auch dafür, dass das vereinfachte Verfahren für kleine Wohngebiete zwingend umzusetzen ist, um Bauwilligen auf dem Land entgegen zu kommen. „Man muss immer abschätzen, wie sinnvoll etwas ist“, so der Ostrauer Bürgermeister. Er präsentierte den Mitarbeitern des Landratsamtes nicht nur Probleme, sondern auch Ergebnisse, die durch die Ausschöpfung von gesetzlichen Möglichkeiten entstanden sind. Dazu gehören zum Beispiel die große Logistikhalle der Firma Pietsch Haustechnik im Gewerbegebiet oder der neue Netto-Markt an der Kirchstraße. „Auch von unserem Bildungszentrum mit Kindergarten, Hort, Grundschule, Bibliothek und Jugendclub waren die Gäste beeindruckt“, so Schilling.

Nun soll das Ganze noch durch einen attraktiven Sportplatz mit Vereinsgebäude ergänzt werden. Dafür benötigen wir auch die finanzielle Unterstützung des Landkreises und haben die Chance genutzt, um für unser Vorhaben zu werben“, so der Bürgermeister. Besucht wurde auch die Firma Agricon in Jahna. Bei der handelt es sich um ein Hochtechnologie-Unternehmen, das nur über einen landwirtschaftlichen Weg erreichbar ist. „Hier wäre es schön, wenn das Vorhaben, die Straße in Ordnung zu bringen, bei der Ausreichung von Fördergeld Beachtung findet“, sagte Schilling.

Landrat Matthias Damm bezeichnete Ostrau als eine gut aufgestellte Gemeinde mit einem engagierten Bürgermeister und Gemeinderat, die gut zusammenarbeiten. „Die Gemeinde hat Potenzial, das auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen ist. Aber dafür ist der Kommunaltag da, um auch einmal die Kommunen von Innen kennenzulernen“, so der Landrat.

Betroffen zeigte er sich von den Schilderungen von Katrin Leipacher. „Wir müssen die Menschen, die die Region mitgestalten und hier leben wollen, mit offenen Armen empfangen und ihnen entgegenkommen. Das ist auch wichtig für unsere Außenwirkung“, so Matthias Damm. Er will nun im Landratsamt überprüfen lassen, ob es eventuell einen Strukturfehler gibt und welche Verbesserungen möglich sind. „Wir müssen für Bürger die teilweise komplizierte Rechtslage bei Bauvorhaben erträglich machen und was das Gesetz hergibt, zugunsten der Antragsteller auslegen“, so Matthias Damm. Er ist froh, dass die Problematik offen und sachlich besprochen wurde.

