Steinewerfer von der A4 gefasst Am Samstag warfen Unbekannte in Höhe Wilder Mann Äste und Steine auf die A4 und trafen mehrere Autos. Die Aufregung war groß. Doch nun können Autofahrer wieder aufatmen.

Dieser Ermittlungserfolg der Dresdner Polizei dürfte Autofahrer aufatmen lassen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurden drei Jugendliche ausfindig gemacht, die möglicherweise für die Steinwürfe auf die A4 am vergangenen Samstag verantwortlich sind. Im Verdacht stehen ein 13-Jähriger und zwei 15-Jährige.

Die Meldung über die Steinewerfer sorgte am Wochenende für Aufregung. Gegen 19 Uhr am Samstag warfen sie in Höhe der Anschlussstelle Wilder Mann Steine und Äste über eine Schallschutzwand. Die Gegenstände landeten auf der Fahrbahn in Richtung Eisenach und beschädigten 17 Fahrzeuge. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde bei der Aktion glücklicherweise niemand.

Um bis zu der Schallschutzwand vorzudringen, zerschnitten die Jugendlichen auch einen Wildschutzzaun. Dieser muss nun ebenfalls repariert werden. Gegen das Trio wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (fsc)

