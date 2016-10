Steine und Böller gegen Polizisten Die Justiz arbeitet die Heidenauer Anti-Asyl-Krawalle auf – und stößt bei mutmaßlichen Randalierern auf Erinnerungslücken.

Heidenau am 22. August 2015: Polizisten mussten die Flüchtlingsunterkunft im einstigen Praktiker-Baumarkt vor gewalttätigen Demonstranten schützen. © Archivbild/Daniel Förster

Am Montag wurde am Amtsgericht Pirna einer der letzten großen Fälle verhandelt, die im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen die Asylunterkunft im ehemaligen Praktiker-Markt in Heidenau stehen. Am 21. und 22. August letzten Jahres hatten sich Asylgegner dort nach Kundgebungen regelrechte Straßenschlachten mit den Einsatzkräften der Polizei geliefert.

Vier Männer müssen sich deshalb nun wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei mit Flaschen, Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen haben. Auch Absperr-Baken einer Baustelle hatten sie aus ihren Verankerungen gerissen und als Wurfgeschosse verwendet.

Vor Gericht zeigt sich von den jetzt angeklagten nur John C. geständig. Der 22-jährige Deutsche gibt zu, am späten Abend des 21. August, als die Lage vor der Asylunterkunft an der S 172 in Höhe des Albert-Schwarz-Bades eskalierte, einmal einen Gegenstand in Richtung der Einsatzkräfte geworfen zu haben. Womit er geworfen hat, das wisse er heute nicht mehr, sagt der Angeklagte. Er räumt immerhin ein, dass das „eine Scheißaktion“ gewesen sei. Damals habe er den falschen Umgang und ein Alkoholproblem gehabt; dadurch Freundin, Arbeit und Wohnung verloren. Heute sei das anders. „Mittlerweile habe ich wieder einen Job und eine neue Partnerin“, sagt er. Auch zu solchen Demonstrationen gehe er nicht mehr. Den zweiten Anklagepunkt, dem zufolge er wenige Tage vor den Heidenauer Demonstrationen zwei Polizisten am Wiener Platz in Dresden wüst beschimpft haben soll, gibt er ebenfalls zu. Während beider Taten sei er alkoholisiert gewesen, so der Angeklagte.

Die Brüder Stefan und Tom T. wollen sich unterdessen nicht zu den Vorfällen in Heidenau äußern. Während Tom T. eine Aussage komplett ablehnt, lässt Stefan T. durch seine Anwältin eine Stellungnahme verlesen. In dieser bestreitet er, einen verbotenen Feuerwerkskörper der tschechischen Marke „La Bomba“ auf Polizisten geworfen zu haben, wie es in der Anklage steht. Seine Anwältin sagt, dass ihr Mandant am 21. August nur zufällig zur Demonstration in Heidenau gestoßen sei. Dort habe er von einem Bekannten die Feuerwerkskörper bekommen, als dieser nach Hause gehen wollte. Mit den Böllern in der Hosentasche sei er später von den Polizeibeamten aufgegriffen worden, als er selbst schon auf dem Nachhauseweg war. Weder habe ihr Mandant einen der Feuerwerkskörper entzündet, noch in die Menschenmenge geworfen, sagt die Verteidigerin. Auch habe er gar nicht mitbekommen, dass sein Bruder ebenfalls unter den Demonstranten war.

Die Aussagen der Einsatzpolizisten und Videoaufnahmen, die unter anderem von den Beamten angefertigt wurden, zeigen die Situation ganz anders. Alle identifizieren Stefan T. als einen der Böller-Werfer.

Da die Aufnahmen vor der Verhandlung jedoch nicht zusammen mit den Akten an die jeweiligen Verteidiger übersandt worden sind, muss Richter Jürgen Uhlig die Sitzung unterbrechen. Die Anwälte erhalten nun Gelegenheit, das Bildmaterial, das zum Fortsetzungstermin Anfang November auch im Gerichtssaal noch einmal gezeigt werden soll, ausführlich zu sichten.

Da der vierte Angeklagte der Sitzung unentschuldigt ferngeblieben ist, wird sein Verfahren abgetrennt und zu einem späteren Termin separat verhandelt. Zu diesem soll er dann vorsorglich von der Polizei vorgeführt werden.

