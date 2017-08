Steine aufs Gleis gelegt Kinder sind vermutlich für den Vorfall in Niederoderwitz verantwortlich, der hätte gefährlich enden können – auch für sie.

Symbolbild. © André Schulze

Vermutlich Kinder oder Jugendliche haben sich beim Jeschkenblick in Niederoderwitz Schottersteine auf Bahnschienen gelegt. Das teilt Alfred Klaner von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit. Die Beamten konnten am späten Sonntagnachmittag nur noch auf 15 Meter Länge verteiltes Steinmehl feststellen. Zu der Zeit waren bereits zwei Trilex-Züge der Länderbahn über die Schottersteine gefahren. „Zum Glück ist nichts passiert“, sagt der Bundespolizeisprecher. „Aber durch die immensen Kräfte während der Überfahrt können weggeschleuderte Steinsplitter Passanten verletzen oder die Zugtechnik beschädigen.“ Außerdem begebe man sich beim unbefugten Betreten der Gleisanlage immer in Lebensgefahr. „Oft sind die herannahenden modernen Züge kaum zu hören“, so Klaner. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (szo/tc)

