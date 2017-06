Steinbruch lädt ein Die Beschwerden über die Arbeitsweise in Pließkowitz gibt es schon lange. Gespräche vor Ort sollen neue Erkenntnisse bringen.

Die Abraumhalde des Steinbruches in Pließkowitz. © Uwe Soeder

Am Sonnabend gibt es von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich im Steinbruch Pließkowitz umzuschauen. Der Betreiber Pro Stein bietet dazu Besichtigungsfahrten, Expertengespräche und Kinderbaggern an. Es wird darum gebeten, feste Schuhe zu tragen. Auch ein Gutachter wird vor Ort sein. Der Geschäftsführer von Pro Stein, Jens Gerisch, erhofft sich gute Gespräche. Der vom Betrieb beauftragte Gutachter wird zunächst in einer Präsentation Infos zu Sprengungen und deren Auswirkungen geben. Er begleitet derzeit drei Sprengungen, von denen eine bereits am 6. Juni stattfand. Ende Juli/Anfang August soll das Gutachten mit Empfehlungen zu Veränderungen vorliegen. Dann könnte ein zweiter Schritt folgen, wo es um einzelne Häuser in der Umgebung geht, sagt Gerisch.

Eine erste Maßnahme nach der Einwohnerversammlung im Januar wurde bereits umgesetzt. Die Bürger, die sich in eine E-Mail-Liste eingetragen haben, bekommen jetzt den Termin der Sprengungen mitgeteilt. Dennoch sind viele Bürger nicht zufrieden mit der Arbeit des Steinbruchs. Der Malschwitzer Bürgermeister hofft, dass mit dem Tag der offenen Tür viele Fragen beantwortet werden können.

