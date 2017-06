Steinbacher öffnen ihre Traumgärten Karla Israel und Bernd Bakowski beteiligen sich am Sonntag am Tag der offenen Gartenpforte. Besucher dürfen gespannt sein.

Zwei mit grünem Daumen: Im alten deutschen Bauerngarten von Karla Israel lernt auch Bernd Bakowski immer noch etwas dazu. Der Pensionär wohnt in Steinbach nur schräg gegenüber und gärtnert eher in parkähnlichen Dimensionen.

Ein Blick in den japanischen Garten von Bernd Bakowski

In diesem Garten ist so einiges anders. Zum einen erinnert er in seinen Formen an den Dresdner Zwinger. Zum anderen wachsen Erdbeeren neben Kartoffeln und Ringelblumen zwischen Zwiebeln. Auf rund 100 Quadratmetern hat Karla Israel auf ihrem Grundstück in Steinbach einen alten deutschen Bauerngarten angelegt. Nach ursprünglichem Vorbild, nur in mini.

Am Sonntag steht dieser erstmals zur Besichtigung offen. Auch ihr Bekannter und Schräg-gegenüber-Nachbar Bernd Bakowski freut sich über Besucher in seinem Refugium. Er lebt sein Hobby in Parkdimensionen, hat hinter seinem Hoftor einen japanischen Garten geschaffen, der nahtlos in einen barocken übergeht.

Damit beteiligen sich erstmals Steinbacher am Tag der offenen Gartenpforte. Seit Längerem schon sind die Familien Israel und Bakowski begeisterte Nutzer dieser alljährlichen Gelegenheit – bisher lediglich als Gäste in den selbst gestalteten Hausgärten anderer. Doch mit jedem Jahr wuchs in ihnen der Wunsch, auch Steinbach an diese Veranstaltung anzuschließen.

Ihren Termin haben sie nun bewusst von dem Dresdner Ereignis abgekoppelt, weil der Weg in den Moritzburger Ortsteil für alle, die an einem Tag möglichst viele Stationen besuchen wollen, zu viel Zeit frisst. Von 11 bis 16 Uhr freuen sie sich nun auf möglichst zahlreiche Interessierte in ihren Hausgärten an der Dorfstraße 14 und 27. Nur Vierbeiner können nicht mit rein, weil die Hobbygärtner selbst Hunde und Katzen halten.

Karla Israel und Bernd Bakowski hoffen, Anregungen geben, sich austauschen und Kontakte knüpfen zu können. Allerdings denkt das ambitionierte Duo auch schon ein Stück weiter: „Wir möchten unsere Teilnahme gern als Startsignal für alle Ortsteile Moritzburgs sehen, sich in diesem Rahmen jährlich zu präsentieren“, sagt der 67-Jährige. „Man könnte eine Gartenroute für die Region entwickeln“, so ihr gemeinsamer Vorschlag.

Karla Israel und Bernd Bakowski lassen ihrem grünen Daumen seit Jahrzehnten freien Lauf. Die 57-Jährige hat neben ihrem alten deutschen Bauerngarten auch einen kleinen Stein- sowie einen Schattengarten an ihrem Haus angelegt. In diesem Bereich wird die kreative Steinbacherin eigene Pastelle und Aquarelle aushängen. Auch handgefertigte Keramikübertöpfe und -vasen bietet sie zum Verkauf an sowie einige Pflanzen, für die der Platz knapp wird.

Wer bei einem Käffchen innehalten möchte, findet unter der Kiwilaube Sitzgelegenheiten. Allerdings lässt sich auch auf der anderen Seite des Grundstücks noch allerhand entdecken. Etwa eine kleine Formschnittecke oder ein Weg, der mit Feldsteinen und Feldthymian gestaltet ist. „Der duftet wie in Italien“, schwärmt die Macherin und führt dahin, wo einheimische Orchideen und Zittergras wachsen. Pflanzen von der Roten Liste gefährdeter Arten.

Als Bernd Bakowski sein Reich öffnet, erklärt er: „Hier müssen Sie umdenken. Alles, was gerade klein war, ist hier groß.“ Immergrüne Gehölze wie Kiefer und Zeder spenden hochgewachsen Schatten. Bei den Laubgewächsen auf den rund 2 500 Quadratmetern handelt es sich um Exoten wie Rhododendron und Magnolie. Japanische Steinlaternen fügen sich authentisch in die Parklandschaft. Frösche quaken in mehreren Teichen. „1992 war das noch alles Wiese“, erzählt der frühere Bauhofleiter der Gemeinde Moritzburg. Karla Israel spricht eine Wahrheit aus, als sie feststellt: „Hier kann sich keiner vorstellen, dass nur wenige Meter entfernt die Dorfstraße ist.“

