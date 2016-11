Steinaer reparieren Gemeindehaus selbst Die Stadt Hartha stellt das Material zur Verfügung. Der Bauhof hilft mit großem Gerät beim Baumfällen.

Volker Piva (vorn), Frank Colditz, Dietmar Jahn und Harry Goldammerreparieren das Dach des Steinaer Gemeindehauses. © Dietmar Thomas

Das Dach des Schuppens am Gemeindehaus in Steina war undicht. Es regnete rein. „So konnte es nicht weitergehen. Die Unterstellmöglichkeit wird gebraucht. Deshalb rief der Ortschaftsrat zum Arbeitseinsatz auf“, so Volker Piva. Sechs Steinaer waren gekommen, um ein neues Flachdach zu bauen. Das alte wurde abgerissen. Danach bauten die handwerklich begabten Steinaer eine Schalung. Auf diese wurden Schweißbahnen verlegt. Außerdem bekam das neue Dach eine Windblende. „Nun ist es wieder dicht. Möglich waren die Arbeiten mit Unterstützung der Stadt, die das Material zur Verfügung gestellt hat“, so Volker Piva.

Hilfe vom Bauhof gab es auch beim Fällen einiger Bäume auf dem Areal. Sie haben dazu beigetragen, dass das Dach kaputt gegangen ist. „Die Mitarbeiter des Bauhofes sind mit dem Hubsteiger gekommen und haben die Äste abgesägt, sodass wir dann den Stamm fällen konnten“, sagte Piva. Künftig soll die Freifläche neben dem Gemeindehaus, in dem sich früher ein Kindergarten befand, neu gestaltet werden. „Doch dafür ist noch einiges zu klären. Wir sind mit dem Bürgermeister im Gespräch“, sagte der Ortschaftsrat.

Das Gemeindehaus in Steina wird seit Jahren rege genutzt. Es dient als Versammlungsraum für den Ortschaftsrat und die Kameraden der Ortsfeuerwehr. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich dort die Senioren. Auch der Ortschaftsrat lädt zu Veranstaltungen ein. Außerdem kann das Gemeindehaus für private Feiern gebucht werden.

Das nächste Fest ist für den 26. November geplant. Dann lädt der Ortschaftsrat ab 18 Uhr zum Glühweinfest ein.

