Stein-Reich-Chefin für Preis nominiert Karen Trepte ist im Rennen um den Adelie-Award. Der wird am Freitag verliehen.

Karen Trepte ist eine von drei Nominierten. © Archiv: Steffen Unger

Rathewalde. Die Spannung bei Karen Trepte, die Geschäftsführerin der Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde steigt. Sie könnte am 2. März mit dem ersten Adelie-Award ausgezeichnet werden. Dieser Preis wird an Unternehmerinnen verliehen. Vergeben wird er von einer Jury, bestehend aus Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen sächsischer Unternehmen. Initiatorin des Adelie-Awards ist Daniela Kreißig. Sie möchte Frauen begeistern, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, sich selbst zu verwirklichen und so auch wirtschaftlich unabhängig zu werden. Und das trifft auf Karen Trepte mit ihrer Erlebniswelt Stein-Reich zu. (SZ/aw)

