Stein des Anstoßes?

Der letzte Schliff: Ivo Wendler von der Riesaer Firma Naturstein Rudolf säubert nach der Aufstellung den „Point de vue“ im Stadtpark. Er soll den Abschluss einer Blickachse bilden. © Sebastian Schultz

Erst wenige Tage steht der mannshohe Obelisk aus Granit im Riesaer Stadtpark. Schon gibt es Kritik am sogenannten „Point de vue“, der einen Blickfang am Ende der Hauptachse bilden soll, die an der Freitreppe zum Rathaus beginnt. „Das Geld wäre sicher an manch anderer Stelle besser investiert gewesen“, moniert eine Nutzerin auf der Internetpräsenz der SZ Riesa und erhält einige Unterstützung. Andere verweisen auf steigende Kita-Gebühren, teures Essen im Kindergarten und kaputte Fußwege und Straßen in der Delle.

Mancher Riesaer dagegen hält es für angebracht, den Bürgern ein Denkmal zu setzen, die vor gut 140 Jahren den Stadtpark aus dem Laubwald des vormaligen Ritterguts schufen. Tatsächlich ging ein großer Teil der 70 000 Euro, die die Baumaßnahme im Park kostete, für den Neubau des Wegs auf der Hauptachse drauf – nicht für die Skulptur aus Oberlausitzer Granit. Nun ähnelt der Weg wieder dem Zustand zu seiner Entstehungszeit im Königreich Sachsen. In den Anfangsjahren der DDR war er etwa auf die doppelte Breite verbreitert worden: Seit 1954 konnten die Riesaer und ihre Besucher auf zwei Spuren von der Freitreppe in den Park schlendern, die in der Mitte von einem Beet mit vier doppelten Laternen geteilt wurden.

Ziel damals war die ein Jahr zuvor errichtete Konzertmuschel samt Imbiss in der Mitte des Parks. Die Betonbauten waren im Zuge einer republikweiten „Kulturpark-Bewegung“ gebaut worden. In Riesa lösten sie einen hölzernen Säulengang (Kolonnade genannt) und einen Musikpavillon ab, die 1892 eingeweiht worden waren, nachdem es eine „Restauration“ schon seit 1874 – dem Jahr der Parkentstehung – an dieser Stelle gab.

Dort wurden zu DDR-Zeiten wie auch schon im Königreich regelmäßig Konzerte und Feste veranstaltet. Die Bauwerke bildeten auch optisch den Mittelpunkt des Parks. Allerdings waren die aus den 50ern stammenden Gebäude nach der Wende heruntergekommen, wurden nicht mehr genutzt und verfielen zusehends weiter, bis sie 1993-95 schließlich abgerissen wurden.

Damit fehlte seitdem der Sichtachse ein optisches Gegenstück zur Freitreppe am anderen Ende – ein Mangel, dem die Aufstellung des „Point de vue“ jetzt abhelfen soll. Doch macht das allein den Park für die Riesaer und ihre Besucher attraktiver? Eine Dresdner Diplomarbeit, die im Sommer 2001 – ein Jahr vor dem Jahrhunderthochwasser – veröffentlicht wurde, hat für den als Kulturdenkmal geschützten Stadtpark noch viel weiter gehende Empfehlungen.

Café, Spielplatz, Schneise

So brauche es dort wieder einen Platz für Konzerte, fordert die Autorin Mandy Baumgart, die die Diplomarbeit am Institut für Landschaftsarchitektur der TU Dresden eingereicht hatte. Es sollte wieder regelmäßige Parkfeste geben. Ein Café würde Besucher anziehen – etwa Mitarbeiter der Stadtverwaltung in deren Mittagspause. Dafür hatte die Studentin die Fläche des 1936 eröffneten und 1999 geschlossenen Stadtbads vorgeschlagen. Auch ein Kinderspielplatz wäre attraktiv – so einer war schon 1924 im Stadtpark erwähnt worden. Zu DDR-Zeiten war der Spielplatz neben der Konzertmuschel besonders bekannt.

Um aber nicht nur Riesaer, sondern auch Touristen in den Park zu locken, wäre eine freie Sichtachse von der Freitreppe bis zur Elbe ideal – wofür man allerdings hinter dem neuen „Point de vue“ eine Schneise in den Park schlagen müsste. Auch die Verlegung des Anlegers für Ausflugsdampfer in den Park sei denkbar, ebenso eine Aufstellung von wechselnden Kunstobjekten von der Riesaer Sommerakademie. Nicht zuletzt seien Toiletten und eine Beleuchtung der Hauptwege wünschenswert.

Die Stadt hingegen verweist auf die beiden Hochwasser von 2002 und 2013. Damit seien viele Ideen und Projekte sowieso hinfällig – schon allein wegen des Bauverbotes im Überflutungsgebiet. Allerdings ist Hochwasser für den Stadtpark nichts Neues. Bereits 1876 – zwei Jahre nach seiner Errichtung – war er das erste Mal komplett von der Elbe überschwemmt worden. Das Landesamt für Denkmalpflege immerhin nimmt die Diplomarbeit ernst: Sie könne als Grundlage für die Beantragung von genehmigungspflichtigen Vorhaben verwendet werden. Die Landschaftsarchitektin hält in ihrer Arbeit den Stadtpark in mehrfacher Hinsicht für wichtig: für das Stadtbild, für die Dokumentation der Stadtgeschichte, als Teil des ziemlich knappen Grünflächen-Angebots in Riesa.

