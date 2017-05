Steimles Wink mit dem Fernsehturm Der Kabarettist stellte eine Holz-Skulptur auf dem Neumarkt auf. Rund 200 Neugierige begleiteten die Aktion.

Kunstfigur Günther Zieschong hat für sein temporäres Kunstwerk auch ein Podest – keine Hebebühne, sondern einen Schemel in auffälliger Farbe. Uwe Steimle stellt am Montag seinen Fernsehturm auf den Neumarkt. © dpa

Es muss nicht immer ein Denkmal sein, das die Dresdner mahnt: Denk mal nach! Ein Fühlmal sollte auch seinen Platz auf dem Neumarkt und in der Mitte der Gesellschaft haben, findet Uwe Steimle. Deshalb hat der Kabarettist am Montag eine fast zwei Meter hohe Fernsehturm-Attrappe platziert – vis a vis der Frauenkirche und in Nachbarschaft zum Denkmal für den permanenten Neuanfang. Die Krönung seines sendungsbewussten Mastes: eine goldfarbene Mondsichel. Das Symbol kommt im Islam wie auch im Christentum vor.

Für elf Uhr hatte sich Uwe Steimle angekündigt. Überpünktlich stehen schon Neugierige rund um Luthers Sockel. Seit dem Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche ist es das einzige Denkmal, um das an dieser Stelle nicht gestritten wird. Manch Wartender dürfte ringsum den einen oder anderen Bekannten entdeckt haben. Als jüngst die zeitgenössische Hubbühnen-Skulptur eingeweiht wurde, hatte es Geschrei und Pfiffe aus der Menge gegeben. Manch Protestler steht nun im Nieselregen und wartet auf Uwe Steimle. Aber auch viele andere Fans und Interessierte sind gekommen, um zu sehen, was hier postiert werden soll: Schimpf, Schalk oder Schande? Gag oder großer Gummer?

Bananen und geballte Faust

Breit sächselnd und in seiner Rolle des Hausmeisters Günther Zieschong erscheint Steimle kurz vor der Zeit. Er wolle auch mal ein Kunstwerk ans Volk bringen, hatte er angekündigt. Eins, das sich der Bürger nicht schöngucken muss. Dresdens Kulturbürgermeisterin, Annekatrin Klepsch, habe ihm erklärt, das Denkmal für den permanenten Neuanfang bleibe zwei Jahre lang stehen, damit es jeder richtig erfassen könne. Das empört Uwe Steimle. Derart muss sich niemand beschulmeistern lassen, meint er. Schließlich seien die Dresdner nicht schwer von Begriff. Sein Kunstwerk bleibe zwei Stunden, das genüge vollauf. Klepsch konnte wegen anderer Verpflichtungen nicht zum Neumarkt kommen, kündigte jedoch in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung an, sich mit Steimle zum Thema austauschen zu wollen. Der ist offen für alles, einen Gesprächstermin gibt es aber noch nicht, sagt er.

Dicht drängen sich die Schaulustigen um den Künstler. Der verteilt eine Art Flugblatt, auf dem er sein Anliegen erläutert: „Als euer Günther Zieschong will ich Brücken bauen zwischen den sich nicht verstehenden Lagern“, heißt es da. Die Leser erfahren so auch, dass er seine Sperrholz-Skulptur „Dresden ist groß“ nennt und sich mit ihr um den Kunstpreis der Stadt Dresden bewerben will. „Ich habe erst behauptet, mein Kunstwerk habe nichts gekostet“, sagt er, „Aber das stimmt nicht. Spätestens, als ich die Hitsche auf ebay ersteigert habe, wurde es unbezahlbar.“ Immerhin handle es sich um die Fußbank von Caspar David Friedrich. Nun bildet sie den Sockel, rosafarben „angepinselt“, wie besagte Hebebühne vom Zankapfel nebenan.

Später wird Uwe Steimle in die Kameras und Mikrofone der Medienvertreter sagen, er freue sich darüber, dass alles so friedlich geblieben ist. Ein wenig muss er seine Anhänger jedoch ermahnen, die reißen sich um die Erläuterungsschriften, als gebe es „Bananen zu kaufen“. Lachen und Johlen über Steimles DDR-Vergleich. Hier weiß man noch, wovon er spricht. Und das Zeichen mit der geballten rechten Faust gen Himmel, na ja, das hatte einst eher für Bananenmangel gesorgt. Beifall gibt's trotzdem. Welcher Beifall da von welcher Seite kommt, ist schwer zu sagen. Goethes Aphorismus „Wer sich nicht selbst zum besten haben kann, der ist gewiß nicht von den Besten“ nimmt sich Steimle zum Motto seiner Aktion und ruft auf, selbst mit Wut im Bauch den Humor nicht zu verlieren. Redet miteinander, verhärtet nicht, öffnet eure Herzen, bemüht euch um den Weltfrieden – so weit seine Botschaft mit kurzem gedanklichen Ausflug zu denen „da oben“, die die Bodenhaftung verlieren und Kriege anzetteln. Rasch versucht sich Uwe Steimle aus der Menge zu verdrücken, strebt zum Auto. Eine Menschentraube folgt ihm. Ganz ohne Autogramme und Handyfotos kommt er nicht davon. Die große Resonanz überrascht ihn, rund 200 Leute sind versammelt.

Auch zwei Stunden nach seinem Auftritt stehen bei nasser Kälte noch viele im Kreis um seine Stele wie um ein Lagerfeuer. Der Dresdner Fernsehturm – mehr Sehnsuchtsobjekt als Brandfackel. Plötzlich hat es der Künstler gar nicht eilig, den Dresdnern das lange Gucken auf ein Kunstobjekt zu ersparen. Bis weit nach 13 Uhr steht es noch. Kunstverständnis hin oder her – sicher ist sicher.

