Steimles Weltkulturerbe Der populäre Dresdner Kabarettist gastiert am Sonnabend in der Messehalle Löbau. Diese und weitere Veranstaltungen sind im sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Uwe Steimle hat auch in der Oberlausitz tolle Dinge entdeckt. © PR

Die Heimat als Weltkulturerbe – das gibt’s nur in „Steimles Welt“. Nach dem Motto „Aus nischt was machen!“ ist der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle wieder unterwegs: Am Sonnabend tritt er, 19.30 Uhr, im Messepark Löbau auf. Auf der Suche nach Alltagsgeschichten und Bewahrens wertem fährt er mit seinem 312er Wartburg samt „Nagetusch“-Hänger durch Mitteldeutschland. Steimle besucht seinen Lieblingsmaler Uwe Pfeifer über den Dächern von Halle. In Eisleben trifft er die älteste aktive Tanzlehrerin der Welt. Gisela Weser steht mit 95 Jahren im Guinness-Buch der Rekorde und lässt Uwe Steimle auf dem Parkett ziemlich alt aussehen. In Brandis macht er eine Spritztour mit der „Zigarre“, dem guten alten Ikarus-Bus. Radsportlegende Täve Schur lädt er vor dem Friedensfahrt-Museum in Kleinmühlingen zu einem Stück Eierschecke ein. Des Weiteren hört Uwe mit seinem kleinen Fernsehkollektiv einen echten Pirol, sieht sich Silhouetten-Filme an, lacht mit dem Zookasper, steigt dem Reet aufs Dach, bildet sich mit Krabat und gurkt durch den Spreewald. Jetzt freut er sich, sein Programm „Steimles Welt – Weltkultur-erbe“ in Löbau zu präsentieren. Und auch in der Oberlausitz ist er fündig geworden. Was, wird am Sonnabend in der Messehalle verraten. Wie immer ohne Getue und ohne Gemache Skurril, schräg und liebenswert sind die Menschen und Orte, denen „Steimles Welt“ ein kleines Denkmal setzt. Ein unterhaltsamer Beitrag zum Thema „Weltkulturerbe und Heimat“. Restkarten sind ab 31,70 Euro erhältlich.

