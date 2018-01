Steimle würfelt mit Bei der vierten Meisterschaft der Mensch-ärgere-dich-nicht-Spieler gibt es am Sonnabend einen Rekord und eine Premiere.

Seit 2015 Schirmherr über Dohnas Meisterschaft, spielt Uwe Steimle jetzt erstmals mit. © Archivfoto: Marko Förster

Dohna. Diesmal macht er ernst. Nachdem er die Dohnaer voriges Jahr mit seiner kurzfristigen Absage enttäuschte, will Uwe Steimle diesmal alles wieder gutmachen. Der Schirmherr der Dohnaer offenen Meisterschaften im „Mensch ärgere dich nicht“ spielt am Sonnabend sogar selbst mit. Gemeinsam mit Klaus Brähmig, dem Chef des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz und ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten, Spielechef Udo Schmitz und einem Helfer. Bürgermeister Ralf Müller (CDU) spielt auch wieder mit, aber an einem „normalen“ Tisch. Das Promi-Spiel beginnt gegen 14.30 Uhr gleich nach der Eröffnung des Erwachsenen-Turniers in der Grund- und Oberschule. Die Kinder spielen da schon eine halbe Stunde – und die 29 Läufer sind von ihrer 11 Uhr-Runde erholt.

Zwischen der ersten und zweiten Runde so gegen 15 Uhr gibt Uwe Steimle Autogramme und erfüllt Fotowünsche. Vor Beginn der zweiten Runde übergibt der Dresdner Schauspieler und Kabarettist ein von ihm signiertes Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spieles von Uwe Steimle an den Vertreter des Deutschen Spielemuseums Chemnitz. Das will eine Sammlung von Spielen mit prominenter Widmung aufbauen. Dohna ist seit vorigem Jahr Ehrenmitglied im Trägerverein des Museums.

Für die Würfelmeisterschaft haben sich 136 Erwachsene und 54 Kinder aus fünf Bundesländern angemeldet. Die Teilnehmerzahl ist neuer Rekord. Der älteste Teilnehmer ist 78 Jahre alt, der jüngste sechs Jahre. 17 Teilnehmer sind von Anfang an, also zum vierten Mal dabei. 17 Spieler haben sich das dritte Mal angemeldet, 29 das zweite Mal. Für die Mehrheit ist am Sonnabend Premiere.

Wer diesmal den Pokal gewinnt, wird am Sonnabend nach fünf Vorrunden ab etwa 19 Uhr im Finale entschieden. Vorjahressiegerin Annett Eulenberger will ihren Titel verteidigen. Das aber gelang bisher noch niemandem. (SZ/sab)

