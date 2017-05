Steimle stellt sein Türmchen auf Auf dem Neumarkt hat der Dresdner Kabarettist Uwe Steimle am späten Vormittag einen hölzernen Fernsehturm aufgestellt. Der Aktion wohnten etliche Zuschauer mit Tagesfreizeit bei.

Uwe Steimle mit seinem Turm. © Fabian Schröder

Vor ziemlich genau acht Jahren ist es Uwe Steimle schon einmal gelungen, mit einem Kunstwerk eine Debatte in Dresden anzuschieben. Damals stellte er eine mit Stiefmütterchen bepflanzte Kloschüssel auf dem Postplatz auf, um so gegen die betonlastige Gestaltung des Areals zu protestieren. Am Montag suchte der Kabarettist erneut die innerstädtische Bühne, diesmal aber mit einem eher randstädtischen Thema: dem Fernsehturm.



Kurz vor 11 Uhr stellte sich Steimle mit einer hölzernen Miniaturausgabe des Bauwerks auf den Platz vor der Frauenkirche. Zwei Stunden soll es trotz Regenschauern dort gezeigt werden. Länger bräuchten die Dresdner auch nicht, um ein Anliegen zu verstehen, sagte er bereits vergangene Woche in einem Gespräch mit der SZ. In Anspielung auf das vor zwei Wochen eingeweihte „Denkmal für den permanenten Neuanfang“, das zwei Jahre lang auf dem Neumarkt stehen soll, wiederholte er diese Aussage am Montag.

Allerdings könnte es mit dem Verständnis doch etwas dauern, denn längst nicht alle Zuschauer, die Steimle in mehreren Reihen umringten, vernahmen auch die Ansprache des Kabarettisten. „Man versteht den hier ni“, murmelte es unter vielen Regenschirmen. Worum es Steimle mit dem Miniturm im Kern geht, blieb zumindest für diese Besucher zunächst offen.

Einerseits ist das Kunstwerk natürlich als Aufruf an die Stadt zu werten, um dem Vorhaben zur Wiedereröffnung des Fernsehturms neuen Anschub zu geben. Andererseits nimmt der Kabarettist Bezug auf die zuletzt umstrittenen Ausstellungen auf dem Neumarkt. Er appellierte dabei an die Dresdner, auf Kunstinstallationen statt mit Pöbeleien mit mehr Humor zu reagieren.

So richtig zur Geltung kam Steimles Holzturm indes nicht: Der misst etwa 70 Zentimeter und steht auf einer rosaroten Fußbank. „Die ist nicht so schwer und teuer wie eine Hebebühne und braucht keine extra Genehmigung“, sagte Steimle. Auf der Spitze der Fernsehturm-Installation prangt ein Halbmond. Der Name des Werks lautet „Rischdsche Gunsd“. Sie komme, ebenso wie Steimle, aus dem Volk und könne deshalb auch als „rischdsche Volkskunst“ bezeichnet werden.

Auf einem Flugblatt, das der Schauspieler zu Beginn der Aufstellung verteilte, steht: „Als euer Günther Zieschong (Anm. d. Red.: eine Kunsfigur Steimles) will ich Brücken bauen zwischen den sich nicht verstehenden Lagern.“ Nach einer reichlichen halben Stunde verschwand Steimle und ließ miteinander in kleinen Gruppen diskutierende Menschen auf dem Neumarkt zurück. Die Gesprächsthemen reichten dabei von Kunstinstallationen über die aktuelle Politik bis hin zur Reichsbürger-Problematik.

Bei den Kommentatoren auf sz-online.de und Facebook rief Steimles Aktion in der vergangenen Woche sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Viele meinten, es sei eine „klasse Aktion“, andere wiederum hielten das Ganze für „personalisierten Provinzgeist“ oder einfach „nur peinlich“. Und manche sehen darin den Versuch eines „Z-Schauspielers“, um ins Gespräch zu kommen.

Gewirkt hat die öffentliche Ankündigung jedenfalls. Zur Aufstellung des hölzernen Fernsehturms kamen etwa 200 bis 250 Menschen mit Tagesfreizeit, unter ihnen überwiegend Ältere. (fsc/mja)

